Протягом цих тижнів стали краще працювати Повітряні сили ЗСУ – деякі речі вдалося перебудувати в системі – звернення Президента

26 лютого 2026 року - 21:22

ностанні новини

Володимир Зеленський обговорив із Президентом Сенату Камбоджі поглиблення співпраці між країнами

27 лютого 2026 року - 15:50

Олена Зеленська під час засідання Ради безбар’єрності: Представлено сім нових флагманських проєктів та анонсовано стандарт безбар’єрної мови

26 лютого 2026 року - 21:32

Протягом цих тижнів стали краще працювати Повітряні сили ЗСУ – деякі речі вдалося перебудувати в системі – звернення Президента

26 лютого 2026 року - 21:20

У День спротиву окупації Криму в Офісі Президента відбулася зустріч із Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин

26 лютого 2026 року - 19:41

Участь Президента у саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії
Участь Президента у саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії

24 лютого 2026 року - 21:55

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сенату Камбоджі Хун Сеном.

Глава держави подякував Камбоджі за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за солідарність з українським народом, зокрема під час голосування в Генасамблеї ООН за резолюцію щодо тривалого миру в нашій країні.

Під час розмови лідери обговорили поглиблення двосторонньої співпраці між Україною та Камбоджею. Партнерство розвивається, і торік торговельний обіг між країнами склав 61,2 млн доларів: це на 35 % більше, ніж у 2024 році. Також триває робота над створенням Міжурядової комісії з економічного й торговельного співробітництва.

Глава держави запросив Президента Сенату Камбоджі приїхати до України з візитом.

