Володимир Зеленський обговорив із Президентом Сенату Камбоджі поглиблення співпраці між країнами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сенату Камбоджі Хун Сеном.

Глава держави подякував Камбоджі за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за солідарність з українським народом, зокрема під час голосування в Генасамблеї ООН за резолюцію щодо тривалого миру в нашій країні.

Під час розмови лідери обговорили поглиблення двосторонньої співпраці між Україною та Камбоджею. Партнерство розвивається, і торік торговельний обіг між країнами склав 61,2 млн доларів: це на 35 % більше, ніж у 2024 році. Також триває робота над створенням Міжурядової комісії з економічного й торговельного співробітництва.

Глава держави запросив Президента Сенату Камбоджі приїхати до України з візитом.