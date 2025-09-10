Гарантії безпеки, посилення санкцій проти Росії та зміцнення ППО: Президент України зустрівся з Президентом Фінляндії

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом тет-а-тет, а також у розширеному форматі.

Глава держави подякував народу Фінляндії та особисто Александру Стуббу за відчутну оборонну, гуманітарну та політичну підтримку України. Володимир Зеленський окремо відзначив активну участь Фінляндії в коаліції охочих та готовність країни бути одним із гарантів безпеки для України.

Під час зустрічі лідери приділили детальну увагу нападу, який росіяни здійснили на Польщу минулої ночі. Росія застосувала майже два десятки дронів.

«Є повний аналіз траєкторії руху дронів, з’ясовується все більше деталей щодо конструкції відповідних дронів, які використовувала Росія. Все це вказує, що запуск дронів Росією на територію Польщі через територію України й також через територію Білорусі був продуманим і точно не випадковість», – наголосив Президент України.

Володимир Зеленський та Александр Стубб обговорили необхідність сильних кроків та збільшення тиску на Росію, який реально обмежить потенціал войовничості РФ. Зокрема, ішлося про підготовку 19-го пакета санкцій Євросоюзу проти РФ.

«Санкції проти російської держави й проти російської торгівлі справді потрібні, і це залежить багато в чому також від Сполучених Штатів. Сьогодні ми детально обговорили, як спрямувати наші спільні можливості – Європи й Америки – на посилення тиску проти Росії», – додав Глава держави.

Александр Стубб зауважив, що РФ продовжує саботувати всі мирні ініціативи, посилює обстріли мирних міст і цивільних об’єктів. На думку Президента Фінляндії, достатній рівень допомоги, сильна українська армія та вступ України до Євросоюзу стануть надійними гарантіями безпеки. Крім того, Фінляндія готова й надалі підтримувати посилення виготовлення зброї – фінансувати українські та створювати спільні виробництва.

«Наша стратегія й надалі рухатиметься у двох напрямах. Перший – ми продовжуватимемо підтримувати Україну військово, фінансово та політично. Другий напрям – посилення тиску на Росію та її воєнну економіку. Хороша новина полягає в тому, що санкції діють, і російська економіка перебуває у скрутному становищі», – сказав Александр Стубб.

Окрема увага – протиповітряній обороні. Мова не лише про посилення української ППО, а й про побудову східного протиповітряного щита Європи.

«Україна готова ділитися досвідом, розширювати виробництва. Україна пропонує всім європейським країнам-сусідам, сусідам нашим і сусідам Росії, спільну програму фінансування, виробництва та розвитку дронів-перехоплювачів», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент Фінляндії наголосив, що його країна постійно вдосконалює доктрину військової оборони на землі, на морі й у небі та зацікавлена перейняти український досвід протидії сучасним дроновим загрозам.

Також під час зустрічі йшлося про підготовку до Генасамблеї ООН і заходів, які відбудуться на її полях, та продовження співпраці в межах коаліції укриттів.

Володимир Зеленський подякував Александру Стуббу за візит та участь першої леді Фінляндії в п’ятому Саміті перших леді та джентльменів, який триває в Києві. Президент України відзначив Президента Фінляндії орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.

«Дякую вам, пане Президенте, та всьому українському народові за цю відзнаку. Я сприймаю її не як особисту нагороду, а як нагороду фінському народові за підтримку України», – сказав Александр Стубб.