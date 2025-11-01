Доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, – зимову підтримку – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Провів зараз нараду з Премʼєр-міністром України та міністром соціальної політики, також говорили з керівником Нафтогазу – готуємо програми підтримки наших людей, всіх українців цієї зими.

Минулої зими майже 14 мільйонів українців скористалися 1000 гривень підтримки, іншими напрямами державних програм підтримки, і цієї зими теж будемо допомагати нашим людям. Доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, – зимову підтримку. Зараз визначаємо, які конкретно елементи будуть враховані.

Перше – це пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. Також запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть у зонах бойових дій, деякі інші групи в суспільстві. Премʼєр-міністр України представить усі деталі.

Обовʼязково збережемо на зиму фіксовану ціну на газ – жодних підвищень, – також на електрику для побутових споживачів.

Доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від Укрзалізниці – УЗ-3000. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується, і, оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям – кошти, які використовуються, реально служать суспільству.

Звісно, працюємо і для розширення медичних програм. Проєкт чекапів, який готує Міністерство охорони здоровʼя, тобто можливість кожної дорослої людини приділити більше уваги своєму здоровʼю, має запрацювати вже в січні. Доручив уряду найближчими тижнями завершити підготовку цієї зимової підтримки й представити деталі пакету до 15 листопада, щоб люди могли починати користуватись.

Окремо й детально сьогодні обговорили ситуацію в енергетиці, а особливо виконання домовленостей з нашими партнерами. Обовʼязково забезпечимо 100 % коштів на імпорт газу. Я хочу подякувати кожній країні, кожному лідеру, які вже допомагають. Найбільш змістовні домовленості є в нас із Норвегією, і працюємо по деталях з іншими європейськими країнами. Розраховуємо на підтримку Євросоюзу, і на тижні щодо цього будуть перемовини. Будемо максимально допомагати по всіх потребах. Очікую на доповідь міністра енергетики України після зустрічей із представниками «сімки». На тижні Група семи зробила відчутну заяву щодо підтримки нашої енергетики після російських ударів, і важливо підтримку зробити максимально змістовною.

Була доповідь сьогодні Головкома по ситуації на фронті, передусім Покровськ, Мирноград, Добропілля та інші райони Донеччини, Купʼянськ і наші далекобійні удари – дронові відповіді Росії на те, що вона робить. За цю добу наші дрони відпрацювали добре. Хочу подякувати воїнам за влучність. І сьогодні непогано відпрацювала наша ППО: 223 російські ударні дрони за ніч, 206 знищено та подавлено. Щодня, щоночі має бути результат у знищенні російського окупанта, у захисті наших позицій і в захисті наших міст та громад. Дякую всім нашим підрозділам за саме такі результати – кожному, хто дійсно захищає українські позиції.

Слава Україні!