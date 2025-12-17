Спільна заява Президента України Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Португальської Республіки Луїша Монтенегру щодо партнерства між Україною і Португальською Республікою

Ми, Президент України і Прем’єр-міністр Португальської Республіки:

підтверджуємо нашу відданість принципам міжнародного права, Статуту Організації Об’єднаних Націй і повазі до суверенітету, незалежності й територіальної цілісності обох держав у межах їхніх міжнародно визнаних кордонів;

підкреслюємо солідарність між Україною і Португальською Республікою в захисті свободи, демократії, прав людини та верховенства права, а також нашу спільну рішучість і надалі розвивати українсько-португальський діалог, зокрема в політичній, оборонній, безпековій, економічній, науковій, культурній і гуманітарній сферах;

визнаємо мужність українського народу в протистоянні Російській Федерації з 2014 року;

визнаємо всебічну й суттєву допомогу, надану Португальською Республікою Україні з початку незаконного, неспровокованого й необґрунтованого повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну у лютому 2022 року;

визнаємо, що, окрім національних внесків, Португальська Республіка була активно залучена до зусиль Європейського Союзу та НАТО з надання військової допомоги Україні;

визнаємо значний потенціал для започаткування та розвитку спільних виробничих проєктів у секторі оборонної промисловості, спрямованих на зміцнення оборонних спроможностей України, посилення інвестицій, технологічного співробітництва та сприяння взаємовигідним партнерствам між промисловими і науковими спільнотами двох країн;

підтверджуємо нашу зацікавленість у підтримці ініціатив, спрямованих на залучення інвестицій в оборонну промисловість України, а також у подальшій залученості й участі в глобальних ініціативах зі зміцнення оборонних спроможностей України;

вітаємо непохитну підтримку Португальською Республікою європейського шляху України, а також її прагнень до членства в Європейському Союзі та її зусиль, спрямованих на впровадження реформ і приведення у відповідність до стандартів ЄС;

наголошуємо на важливості відкриття всіх шести кластерів для України в процесі переговорів про вступ до Європейського Союзу;

засуджуємо збройну агресію Російської Федерації проти України, а також воєнні злочини, злочини проти людяності й інші грубі порушення міжнародного права, вчинені Російською Федерацією та її військовим і політичним керівництвом, військовослужбовцями й іншими посадовими особами;

вимагаємо, щоб Російська Федерація була притягнута до повної відповідальності за шкоду, втрати та руйнування, спричинені її агресією, і щоб її військове й політичне керівництво, військовослужбовці та інші посадові особи були притягнуті до правосуддя за умисні атаки на цивільне населення, інфраструктуру, викрадення українських дітей та інші тяжкі злочини;

підкреслюємо, що Російська Федерація повинна нести витрати на довгострокове відновлення України;

домовляємося посилювати оборонне співробітництво шляхом обміну досвідом, спільної підготовки та консультацій, а також шляхом сприяння ініціативам з нарощування спроможностей і вивчення можливостей для спільних проєктів, які підвищують взаємосумісність та сприяють регіональній і європейській безпеці;

залишаємося єдиними в протидії гібридним загрозам, включно з кібератаками та дезінформацією;

розвиваємо військово-технічне співробітництво, включно з постачанням та модернізацією озброєнь;

впроваджуємо спільні ініціативи у сфері енергетичної безпеки та розвитку відновлюваної енергетики;

підтримуємо міжнародні механізми правосуддя, включно з діяльністю Міжнародного кримінального суду, створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та якомога швидшим операційним запуском його роботи, а також Спільної слідчої групи та Міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України;

закликаємо міжнародну спільноту продовжувати надавати всебічну підтримку Україні з метою досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру та подальшого посилення політичної та дипломатичної ізоляції Російської Федерації в міжнародних організаціях;

підкреслюємо важливість міжнародних платформ – Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, НАТО, ОБСЄ, Ради Європи й інших багатосторонніх форматів, зокрема Кримської платформи, – у консолідації глобальної підтримки України у сферах безпеки, енергетики та інфраструктури, а також у наданні гуманітарної допомоги народу України, який постраждав від збройної агресії Російської Федерації;

засуджуємо кампанію Російської Федерації, спрямовану на знищення енергетичної та газової інфраструктури України, призначену для створення гуманітарної катастрофи й підриву стійкості українського народу;

закликаємо міжнародну спільноту продовжувати підтримку України у відновленні її енергетичного сектору, зокрема через Фонд підтримки енергетики України та на двосторонній основі;

прагнемо насамперед і надалі розширювати двостороннє співробітництво між Україною і Португальською Республікою в економічній сфері, включно з реалізацією спільних проєктів для відновлення України;

підкреслюємо зобов’язання Португальської Республіки надавати підтримку Україні у сфері відбудови, а саме в секторі освіти, включно через ініціативу Superheroes Schools;

підтверджуємо, що Україна забезпечить використання отриманої підтримки для цілей відновлення та реконструкції в спосіб, який є ефективним, прозорим і підзвітним;

прагнемо продовжувати роботу в напрямі підвищення доступності й цінової доступності сільськогосподарської продукції в найбільш вразливих країнах, включно через ініціативу Food from Ukraine;

виступаємо за збереження та посилення санкцій проти Російської Федерації до відновлення всеосяжного, гідного й тривалого миру для України;

наголошуємо, що знерухомлені активи Росії повинні залишатися знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою війну агресії проти України та не компенсує шкоду, завдану війною агресії Російської Федерації;

вітаємо рішення європейських лідерів надати Україні позику в розмірі 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки;

вітаємо участь Португальської Республіки в Реєстрі збитків Ради Європи, завданих агресією Російської Федерації проти України;

підтримуємо створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України;

висловлюємо спільну відданість підтримці міжнародних зусиль для забезпечення повернення українських дітей, незаконно депортованих Російською Федерацією, і притягнення винних до відповідальності відповідно до міжнародного права.

Ця Заява відображає спільну відданість України і Португальської Республіки принципам миру, справедливості, безпеки та добробуту для наших народів.