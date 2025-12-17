Україна і Португалія підписали спільну заяву для встановлення партнерства з виробництва морських дронів – Президент

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру, який уперше на цій посаді приїхав до України з візитом.

«Ми дуже вдячні Португалії, ми дуже вдячні всьому вашому суспільству за незмінну підтримку України. Хоч ми віддалені одне від одного географічно, але ми є частинами однієї Європи – континенту, в якому від кожної нації залежить спільна доля. Я хочу подякувати Португалії, що ви обираєте саме демократичну та сильну Європу – Європу, яка має залишатись вільною від дуростей будь-яких диктаторів», – сказав Президент.

Президент наголосив, що Україна зацікавлена в залученості Португалії до відбудови України. Адже російські удари тривають, і для нас важлива вся допомога, яку ми отримуємо від партнерів. За словами Президента, через російські атаки по інфраструктурі портів, логістиці та енергетиці зараз жорстка ситуація в Одеській області.

«Росія знову намагається обмежити море для України, блокувати наші приморські регіони. Ми будемо цьому протидіяти, і ми будемо вдячні всім партнерам за підтримку, за допомогу в цьому також – української портової інфраструктури, нашої логістики, нашої енергетики, наших приморських міст», – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський і Луїш Монтенегру підписали Спільну заяву про започаткування партнерства з виробництва морських безпілотних систем між Україною і Португалією.

«Це один із найбільш перспективних напрямів в оборонній роботі зараз. Важливо, щоб були результати. І в усіх частинах нашої Європи має бути достатньо сили, щоб протидіяти будь-яким загрозам, і сучасні дрони – це реальний інструмент захисту», – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський поінформував Луїша Монтенегру про ситуацію на фронті та в дипломатії. Лідери обговорили дипломатичні зусилля для досягнення миру, роботу Коаліції охочих і контакти з партнерами.

Премʼєр-міністр запевнив, що Португалія й надалі підтримуватиме Україну та прагне розширювати співпрацю.

«Ми хочемо посилювати допомогу і також робити все можливе з боку Португалії, щоб Україна могла вступити у Європейський Союз. Ми маємо добрі економічні відносини між Португалією і Україною, і ця співпраця, я думаю, має великий потенціал», – наголосив Луїш Монтенегру.

Лідери також обговорили розширення програми PURL, яка дає Україні змогу купувати озброєння в США, і розвиток оборонного інструмента SAFE.