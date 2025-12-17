Заява Президента України під час спільного з Премʼєр-міністром Португалії спілкування із журналістами

Дорогий Луїшу, шановний пане Премʼєр-міністре,

шановні присутні, наші команди,

шановні журналісти!

Сьогодні ми вітаємо в Україні Премʼєр-міністра Португалії з першим його візитом в Україну, першим візитом як Премʼєр-міністра Португалії. Ми дуже вдячні Португалії, ми дуже вдячні всьому вашому суспільству за незмінну підтримку України. Хоч ми віддалені одне від одного географічно, але ми є частинами однієї Європи – континенту, в якому від кожної нації залежить спільна доля.

Я хочу подякувати Португалії, що ви обираєте саме демократичну та сильну Європу – Європу, яка має залишатись вільною від дуростей будь-яких диктаторів. Зараз саме так стоїть питання – чи зможе Європа зберегти себе та свої цінності.

Путін почав цю війну та затягує її не заради тільки нашого Донбасу, а заради того, щоб усунути народи від ухвалення рішень про долю їхніх країн. Він хоче сам усе вирішувати. Сам, особисто чи зі своїми друзями – такими ж, як він.

Війна Росії проти України завжди була і є війною про дещо більше, ніж тільки землі самої України. І саме тому Росія ніколи не задовольниться тим чи іншим шматком нашої землі, якщо хтось їй щось подарує. Вона не задовольниться нічим. Треба захистити фундаментальні принципи Європи та нормального життя націй: незалежність, суверенітет і демократичність. І це все має знайти відображення і в угоді про завершення війни.

Саме так ми працюємо з нашими партнерами, готуючи угоду, – уважно працюємо над кожним пунктом, над кожним кроком, щоб отримати не «понятійку» про поділ території та ресурсів, а угоду про стабільний та тривалий мир і надійні гарантії безпеки для України. В цьому наша мета, і я вдячний усім, хто допомагає реалізувати цю мету.

Сьогодні я поінформував Премʼєр-міністра про ситуацію на фронті – у нашому захисті – в дипломатії. Ми обговорили перспективи дипломатичної роботи, можливу залученість європейських країн. Є правильні формати, зокрема наша Коаліція охочих, яка братиме участь у гарантуванні безпеки.

Звісно, ми зацікавлені в тому, щоб Португалія була залучена й до відбудови України. Російські удари зараз тривають, і нам важлива вся підтримка, яку ми отримуємо від наших партнерів.

Зараз, зокрема, у нашій Одеській області жорстка ситуація через російські удари по інфраструктурі портів, по логістиці, по енергетиці. Росія знову намагається обмежити море для України, блокувати наші приморські регіони. Ми будемо цьому протидіяти, і ми будемо вдячні всім партнерам за підтримку, за допомогу в цьому також – української портової інфраструктури, нашої логістики, нашої енергетики, наших приморських міст.

Сьогодні є спільна, важлива дуже спільна заява України й Португалії – щойно ми підписали її, – про встановлення партнерства для виробництва морських дронів, це один із найбільш перспективних напрямів в оборонній роботі зараз. Важливо, щоб були результати. І в усіх частинах нашої Європи має бути достатньо сили, щоб протидіяти будь-яким загрозам, і сучасні дрони – це реальний інструмент захисту.

Я хочу подякувати Португалії за внесок у програму PURL – ми про це сьогодні з Луїшем говорили, – яка важлива для нас, яка дає нам змогу купувати американську зброю – ту, що не виробляє сьогоднішня Європа, зокрема ракети для «петріотів». Португалія також підтримала спільне європейське рішення щодо фінансової гарантії безпеки для України на найближчі роки, це 90 мільярдів євро для України на 2026–2027 роки, і це дуже відчутно.

Цінуємо також і те, що російські заморожені активи залишаються заблокованими у Європі та інших країнах, і саме це буде справедливо – щоб саме Росія платила за свою агресію своїми активами, своїми втратами і своїм майбутнім.

Ми дякуємо всім, хто з нами, хто з Україною! Дякую вам, шановний пане Премʼєр-міністре, за цей візит. Дякую Португалії за повагу та підтримку для української громади: ми знаємо, як тепло ви ставитесь до українців. І окремо хочу відзначити ваш внесок у відновлення нашої освітньої інфраструктури – наших українських шкіл, передусім у містах Чернігів та Черкаси. Дякую ще раз тобі, Луїшу, за візит, і твоїй команді.

Слава Україні!