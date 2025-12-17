Президент України і Прем’єр-міністр Португалії вшанували пам’ять полеглих українських воїнів

У Києві Президент України та Прем’єр-міністр Португалії вшанували пам’ять загиблих українських захисників і захисниць.
Володимир Зеленський і Луїш Монтенегру пройшли вздовж Стіни памʼяті, що на Михайлівській площі, та віддали шану полеглим воїнам.
20 грудня 2025 року - 14:26
19 грудня 2025 року - 19:53
19 грудня 2025 року - 19:19
19 грудня 2025 року - 18:07
20 грудня 2025 року - 14:26
У Києві Президент України та Прем’єр-міністр Португалії вшанували пам’ять загиблих українських захисників і захисниць.
Володимир Зеленський і Луїш Монтенегру пройшли вздовж Стіни памʼяті, що на Михайлівській площі, та віддали шану полеглим воїнам.