Президент України і Прем’єр-міністр Португалії вшанували пам’ять полеглих українських воїнів

У Києві Президент України та Прем’єр-міністр Португалії вшанували пам’ять загиблих українських захисників і захисниць.

Володимир Зеленський і Луїш Монтенегру пройшли вздовж Стіни памʼяті, що на Михайлівській площі, та віддали шану полеглим воїнам.