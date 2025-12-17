Президент:

Потрібен реальний захист від російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був – звернення Президента
Потрібен реальний захист від російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був – звернення Президента

17 грудня 2025 року - 18:48

Президент України і Прем’єр-міністр Португалії вшанували пам’ять полеглих українських воїнів

20 грудня 2025 року - 14:26

Оборонна підтримка та дипломатична робота: Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Туском

19 грудня 2025 року - 19:53

Володимир Зеленський поспілкувався з волонтерами фонду Uniters і вручив його засновниці відзнаку «Золоте серце»

19 грудня 2025 року - 19:19

У Варшаві Володимир Зеленський зустрівся з маршалкинею Сенату Польщі

19 грудня 2025 року - 18:07

Офіційний візит Президента України до Польщі
Офіційний візит Президента України до Польщі

19 грудня 2025 року - 15:37

Президент України і Прем’єр-міністр Португалії вшанували пам’ять полеглих українських воїнів

У Києві Президент України та Прем’єр-міністр Португалії вшанували пам’ять загиблих українських захисників і захисниць.

Володимир Зеленський і Луїш Монтенегру пройшли вздовж Стіни памʼяті, що на Михайлівській площі, та віддали шану полеглим воїнам.

