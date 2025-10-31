Дякую абсолютно кожному, хто б’ється заради України – Президент відзначив воїнів найвищими державними нагородами

Президент України Володимир Зеленський відзначив найвищими державними нагородами українських воїнів і передав ордени «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв.

«Кожен захисник України – це справді захисник життя. Кожен, хто береже наші позиції на фронті, береже цим і всю Україну. І там, де наші українські позиції дійсно сильні, життя завжди виграє. Я хочу подякувати абсолютно кожному, хто б’ється заради України, дійсно повноцінно виконує бойові завдання, знищує окупанта, захищає своїх побратимів, захищає всіх наших людей. Дякую всім рідним наших героїв за таких синів і доньок», – сказав Президент.

Володимир Зеленський закликав пам’ятати кожного й кожну, хто віддав своє життя заради того, щоб Україна збереглась. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих героїв.

Глава держави передав ордени «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв України. Найвищої нагороди удостоєні:

Старший солдат Алексан Амірджанян. Виконував бойові завдання у складі штурмових груп на Донеччині. В серпні 2023 року разом із побратимами вступив у стрілецький бій зі значно більшими силами противника, зазнав кульового поранення, але залишився прикривати відхід групи. Ціною власного життя врятував двох побратимів, забезпечивши їхній вихід із поля бою.

Молодший сержант Армен Ардуханян. У 2023–2024 роках відділення під його командуванням встановило майже 1,5 тис. протитанкових мін і майже 300 протипіхотних мін на Донеччині. Завдяки цьому знищено понад 30 одиниць важкої техніки ворога й більш ніж 230 окупантів. 10 травня 2023 року група українських воїнів потрапила під танковий обстріл, під час якого Армен Ардуханян загинув.

Молодший сержант Олексій Бєліков. З березня 2022 року захищав Україну на Донеччині. Під час одного з боїв був поранений і повернувся на службу ще до закінчення лікування. Бойова група під його керівництвом взяла в полон 30 окупантів і ще 12 знищила. Також мінував місцевість і відбивав штурми ворога на Бахмутському напрямку. 10 червня 2023 року Олексій Бєліков помер у шпиталі внаслідок поранень, які отримав під час бою.

Лейтенант Павло Бобрицький. На Харківщині 5 червня 2022 року екіпаж танку під його командуванням знищив укріплення ворога й 20 окупантів. Утім, підірвавшись на ворожій міні, воїни зазнали поранень. Павло Бобрицький евакуював пошкоджений танк та екіпаж із поля бою. Згодом він повернувся, однак під час маневру, коли прикривав підрозділи піхоти, його танк уразила ворожа ПТРК, унаслідок чого Павло Бобрицький і навідник загинули.

Сержант Петро Канонік, бойовий медик. Учасник АТО і боїв на Донеччині й Луганщині під час повномасштабного російського вторгнення. Надавав домедичну допомогу пораненим і сприяв їхній евакуації з поля бою. У серпні 2024-го поблизу Торецька потрапив у засідку, де загинув від кульового поранення, прикриваючи відхід побратимів.

Молодший сержант Євген Мазко. Понад рік утримував позиції поблизу Маньківки на Донеччині. Зі стрілецької зброї та кулемета відбивав численні ворожі атаки, знищуючи окупантів. Лише в одному з боїв узимку 2024 року ліквідував 16 окупантів. Навіть попри поранення й далі обороняв позицію. Євген Мазко загинув 24 вересня торік під час близького бою з ворогом.

Полковник Максим Устименко. Захищав Україну ще з часів АТО, освоїв чотири типи літаків та виконав 31 бойовий виліт. Як пілот літака F-16 знищив десятки опорних пунктів ворога, розрахунків операторів БпЛА, мостів, переправ і техніки. 28 червня цьогоріч Максим Устименко відбивав чергову комбіновану російську атаку та збив 7 повітряних цілей. Утім його літак був пошкоджений і почав втрачати висоту. Максим Устименко відвів повітряне судно від села на Київщині, але не встиг катапультуватися.

Солдат Віталій Пацаловський. У 2023–2024 роках захищав Україну на Авдіївському й Покровському напрямках: брав участь у відбитті понад 50 ворожих атак, знищив понад 40 окупантів і ще майже стільки ж поранив. Під час оборони Авдіївки обладнав позицію у висотці та здійснював прикриття українських підрозділів. 9 травня 2024 року, відбиваючи ворожий наступ, Віталій Пацаловський зазнав поранень, несумісних із життям.

Президент особисто відзначив «Золотою Зіркою» Героя України трьох захисників. Серед них:

Cолдат Сергій Осипчук. Брав участь у боях на Курщині. Знищив понад 15 окупантів. Вступав у прямий стрілецький бій і змусив ворога відступити. Попри вогнепальне поранення відмовився залишати позицію та продовжив виконувати бойове завдання. Сергій Осипчук безперервно обороняв позицію впродовж 47 діб.

Старший лейтенант Єгор Сидоренко. Учасник багатьох розвідувальних і наступальних операцій із захоплення ворожих позицій, знищення піхоти та броньованої техніки противника (БМП, «Тигр», БМ-21 «Град») у районі Покровська, Піщаного й Котлиного на Донеччині. Завдяки йому знищено близько 200 окупантів і десяток бронемашин. Рятував життя побратимів: витягав поранених воїнів з-під кулеметного вогню, з автомобіля, що його охопив вогонь, з поля бою та виносив їх у безпечне місце.

Старший лейтенант Олександр Шпак. Неодноразово брав участь у розвідувальних і штурмових діях на Донеччині й Сумщині. Група під його керівництвом знищила близько 200 окупантів, півтора десятка бронемашин, танк Т-72 й зенітну установку. Ризикуючи життям, під час мінометного обстрілу витягнув двох воїнів, яких засипало завалами бліндажа.

Крім того, Президент вручив захисникам відзнаку «Хрест бойових заслуг». Нагороду отримали:

Старший солдат Денис Аксьонов. З лютого 2023 року бере участь у відбитті російської агресії. У боях на Донбасі й на Курщині знищив близько 30 окупантів. Керував вогневими засобами, надавав допомогу пораненим побратимам. У січні в районі Васюківки на Донеччині з ПТРК «Стугна» ліквідував МТ-ЛБ та ворожу піхоту.

Молодший сержант Іван Басюк. З липня 2024-го виконує бойові завдання на Покровському напрямку. Протягом квітня 2025 року молодший сержант особисто знищив 15 окупантів, БМП, ворожий мотоцикл, автомобіль і військовий багі разом з піхотою.

Старший сержант Дмитро Блудчий. У 2023 році утримував позиції біля Кліщіївки для недопущення ворожого оточення, здійснював штурмові дії в районі каналу Сіверський Донець – Донбас, знищував ворогів у ближніх боях, розміновував логістичні шляхи. У 2024 році зривав підготовку російських штурмів на Донеччині.

Сержант Нікіта Карпов (НГУ). Торік поблизу Нью-Йорка на Донеччині зазнав вогнепального уламкового поранення ока через розрив ворожого снаряду. Після лікування повернувся до війська, виконував завдання на Торецькому напрямку. Цьогоріч узимку організував евакуацію поранених бійців суміжного підрозділу. 16 січня в боях особисто знищив 5 окупантів. Дванадцять діб разом із підрозділом тримав кругову оборону в надскладних умовах постійних атак ворога.

Полковник Валерій Кольцов. Брав участь в обороні Києва та Київської області, звільненні Чернігівщини й Сумщини, Харківщини, Донеччини і в боях за Бахмут. У грудні 2022 року дістав тяжке поранення, але через пів року повернувся на фронт. З червня 2023 року підрозділ Валерія Кольцова ліквідував майже 40 окупантів і поранив ще понад 80, знищив 9 одиниць ворожої техніки, російські польові склади боєкомплектів, бліндажі та вогневі позиції.

Підполковник Павло Кривоносов. Виконував бойові завдання на Курщині й на Донеччині. Підрозділ під командуванням Павла Кривоносова проводив штурмові операції в Донецькій області, ліквідував і поранив понад 70 окупантів, захопив у полон 22 російських військових та знищив 3 одиниці ворожої бронетехніки.

Старший сержант Валерій Салтиков. Розвідник-радист. Звільняв Миколаївську й Херсонську області від російських загарбників, згодом воював на Куп’янському й Лиманському напрямках. Екіпажі ударних БпЛА під його командуванням постійно проводять розвідку переднього краю, вражають техніку та живу силу ворога. Лише у травні – липні цьогоріч на Запоріжжі вони знищили 10 автомобілів ворога й близько 50 солдатів.

Президент також відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня й орденом «За мужність» ІІІ ступеня.