Президент зустрівся з Королем Іспанії Феліпе VI

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Королем Іспанії Феліпе VI у королівській резиденції Сарсуела.

Глава держави подякував Його Величності та всьому іспанському народові за незмінну підтримку України впродовж усіх років російської агресії. Президент висловив окрему вдячність Іспанії за прихисток, який ця країна дала 240 тис. українців, що були змушені залишити свій дім через війну.

Володимир Зеленський розповів про дипломатичну роботу для досягнення достойного миру та наголосив, що Україна робить усе можливе для того, щоб якнайшвидше закінчити війну.