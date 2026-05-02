Продовжуємо нашу роботу з партнерами, очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Була доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка про роботу наших служб, які допомагають українцям після російських ударів. Жорстокі удари були сьогодні в Херсоні: дрони проти цивільного транспорту – були влучання по маршрутках. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Є поранені. Усім надається необхідна допомога.

На Миколаївщині було влучання по об’єкту енергетики – теж російського дрона. До ранку вдалося відновити постачання електрики. Були також удари на Дніпровщині, Одещині, Сумщині, у Харкові, в інших наших містах і громадах. Усюди оперативно працюють наші рятувальники – ДСНС України, Національна поліція допомагають. Я хочу відзначити також наші екіпажі, які забезпечують евакуацію з території, де ведуться бойові дії.

І також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі – з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо і, якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти, кого намагаються втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.

Хороша розмова була щойно з Премʼєр-міністром Словаччини Фіцо. Ми цінуємо, що Словаччина зробила кроки для розблокування європейського пакету підтримки для України та 20-го пакету санкцій проти Росії. Треба, щоб у нас були сильні двосторонні відносини зі Словаччиною – і навіть тоді, коли бувають розбіжності в поглядах. Ми обговорили можливості зустрічей та роботу на міжурядовому рівні. Я доручив команді пропрацювати всі деталі.

Ще декілька речей. Ми готуємо нові санкційні рішення – кілька санкційних пакетів – на сьогодні, на найближчий час. Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами – у Європі, Близькона му Сході, в Затоці, в інших частинах світу – з усіма, хто здатен посилити українську ППО та забезпечити Україні більше економічної сили. Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей.

Була доповідь Головкома Олександра Сирського по нашій далекобійності: є влучання – важливі. Я попросив подякувати воїнам за результати.

Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною! Я дякую всім, хто працює заради нашої держави та хто воює заради України!

Слава Україні!