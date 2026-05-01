Володимир Зеленський провів розмову з Робертом Фіцо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Глава держави зазначив, що потрібні сильні відносини між Україною та Словаччиною. Роберт Фіцо додав, що підтримує такий підхід і його країна зацікавлена в цьому.

Окрему увагу приділили євроінтеграційним прагненням України. Премʼєр-міністр наголосив, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі та готова ділитися досвідом свого вступу.

Лідери обмінялися запрошеннями приїхати з візитами до Києва та Братислави й обговорили можливість особисто зустрітися найближчим часом. Володимир Зеленський і Роберт Фіцо домовилися, що їхні команди працюватимуть над графіком.