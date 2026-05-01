Головні результати зовнішньополітичної роботи Президента у квітні

Дипломатична робота Президента України у квітні була зосереджена на розблокуванні фінансового пакета допомоги на 90 млрд євро для внутрішнього виробництва зброї та підготовки енергетичної системи до зими, посиленні співпраці з країнами Близького Сходу та Кавказу, зокрема для забезпечення дизелем українських військових і цивільних, залученні нових внесків до програми PURL для закупівлі у США антибалістичних ракет та розвитку співробітництва з Європою для збільшення захисту життів і просування на шляху до побудови європейської антибалістичної системи захисту.

У квітні Володимир Зеленський провів 24 міжнародні зустрічі. За кордоном – із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, Президентом Італії Серджо Маттареллою, Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, Президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, Королем Нідерландів Віллемом-Александром, Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою, Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом, Кронпринцом Норвегії Гоконом, Спікером Стортингу Норвегії Масудом Гарахані, міністром оборони Італії Гвідо Крозетто та із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

В Україні Глава держави зустрівся з Королем Швеції Карлом XVI Густавом, Президенткою Молдови Маєю Санду, генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі, президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, міністеркою закордонних справ, торгівлі та оборони Ірландії Хелен Макенті та міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес.

У квітні Володимир Зеленський здійснив дев’ять візитів: у Туреччину, Сирію, Німеччину, Норвегію, Італію, Нідерланди, Кіпр, Саудівську Аравію та Азербайджан.

У Стамбулі Президенти України й Туреччини домовилися про нові кроки в безпековому співробітництві та обговорили практичні кроки для реалізації спільних проєктів у розбудові газової інфраструктури, а також можливості спільної розробки газових родовищ.

У Дамаску під час першого офіційного візиту Президента України до Сирії Володимир Зеленський та Ахмед аш-Шараа домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку суспільствам обох країн.

У Берліні Президент України й Федеральний канцлер Німеччини домовилися про підготовку Drone Deal, посилення української ППО, оборонну співпрацю, нові внески в українське виробництво дронів, програму PURL, підтримку енергетики та відбудови.

На різних рівнях було підписано 10 документів, ще шість – між українськими та німецькими оборонними компаніями.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц також провели міжурядові консультації, що відбулися вперше за понад 20 років.

В Осло Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере зробили перший крок до Drone Deal, підписавши Спільну декларацію про поглиблення співпраці у сфері оборони та безпеки. Лідери домовилися про зміцнення української ППО й додатковий внесок Норвегії у програму PURL.

У Римі Президент України та Голова Ради міністрів Італії домовилися, що команди пропрацюють деталі Drone Deal. Крім того, ішлося про можливості працювати разом для виробництва ППО.

У Мідделбурзі Президент України та Прем’єр-міністр Нідерландів підписали Спільну заяву щодо початку роботи над Drone Deal, також був укладений документ щодо спільного виробництва. Лідери домовилися співпрацювати в захисті та розбудові української енергетики, зокрема децентралізованої.

На Кіпрі були ухвалені рішення щодо розблокування фінансового пакета підтримки України на 90 млрд євро та затверджений 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Президенти Євроради та Європейської комісії високо оцінили значний прогрес, якого досягла Україна на шляху до вступу в ЄС. Вони закликали без зволікань розпочати переговори за кластерами. Є домовленість із трьома країнами щодо непублічних внесків у програму PURL на суму 350–400 млн євро.

У Джидді Президент України та Спадкоємний принц Саудівської Аравії продовжили розвивати домовленості у сфері безпеки, енергетики та інфраструктури.

У Габалі, протягом першого за час повномасштабного російського вторгнення візиту Глави держави до Азербайджану, були підписані шість двосторонніх документів у різних сферах, зокрема щодо співпраці в галузі ОПК.

Протягом квітня Глава держави також провів 12 телефонних розмов: із Папою Римським Левом XIV, Президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі, Президентом Гондурасу Насрі Асфурою, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Президентом Чилі Хосе-Антоніо Кастом-Рістом, Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою, Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та у форматі відеозв’язку – з представниками Президента Сполучених Штатів Америки Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Участь у міжнародних заходах і засіданнях: церемонія нагородження Four Freedoms Awards («Чотири свободи»), онлайн-засідання щодо свободи судноплавства в Ормузькій протоці, засідання глав держав та урядів Європейського Союзу, Міжнародна Чорнобильська конференція з питань відновлення та ядерної безпеки.

Інші домовленості та оборонні пакети:

Бельгія: 75 млн євро на чеську ініціативу, 75 млн євро на німецьку ініціативу ППО та 85 млн євро – на Коаліцію дронів.

Велика Британія: найбільший пакет підтримки у сфері дронів цьогоріч.

Естонія: 13 млн дол. на PURL.

Канада: 15 млн дол. до фонду NSATU, 42 млн дол. на чеську ініціативу, 17 млн дол. – на критичне інженерне обладнання.

Литва: 39 млн євро на чеську ініціативу, 29 млн дол. – до програми PURL.

Нідерланди: 248 млн євро на українське виробництво дронів.

Німеччина: домовленості щодо кількох сотень ракет до Patriot, постачання 36 пускових установок IRIS-T, 300 млн євро на далекобійні засоби ураження українського виробництва та запуск спільного виробництва mid-strike-дронів із використанням AI.

Норвегія: 560 млн дол. на базове забезпечення бригад дронами, 150 млн дол. – на логістичний хаб.

США: оголошено про внесок у 100 млн дол. на ремонт пошкодженого конфайнменту ЧАЕС.

Санкційні кроки: Україна застосувала санкції проти ще 23 морських суден тіньового флоту РФ, російських субʼєктів, які забезпечують ВПК ворога, 121 російського командира, організаторів і координаторів ракетних ударів по Україні, осіб, причетних до викрадення українських дітей, російських релігійних і культурних пропагандистів, білоруських підприємств, які сприяють російській агресії, та найближчого кола самопроголошеного президента Білорусі.