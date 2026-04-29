В Офісі Президента обговорили новий проєкт Організації економічного співробітництва та розвитку на підтримку антикорупційних реформ

В Офісі Президента відбулася зустріч, присвячена початку реалізації нового проєкту Організації економічного співробітництва та розвитку, який передбачає підтримку нового етапу антикорупційних реформ в Україні.

У заході взяли участь: керівник Офісу Президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступники Ірина Мудра та Ігор Жовква, виконувачка обов’язків міністра юстиції Людмила Сугак, представники Федеральної ради Швейцарії та ОЕСР.

«Дякую ОЕСР та робочій групі з питань хабарництва за рішення запросити Україну приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних операціях. Це рішення є виявом довіри та визнання нашого прогресу на шляху до реформування України», – наголосив Кирило Буданов.

Очільник Офісу Глави держави окремо відзначив позитивну оцінку ОЕСР щодо прогресу нашої країни на шляху впровадження реформ.

Делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України, посол Жак Гербер наголосив, що швейцарська програма підтримки нашої країни на 2025-2028 роки, зокрема, передбачає допомогу приватному сектору та бізнес-проєктам у регіонах.

За сприяння Швейцарії ОЕСР започатковує трирічний проєкт на 2,5 млн євро з підтримки наступного етапу антикорупційних реформ в Україні. Він сприятиме узгодженню українського законодавства зі стандартами ОЕСР, посиленню системи запобігання корупції в державних інституціях та приватному секторі.

«Сильна антикорупційна система є важливою передумовою для нас, щоб залучати інвестиції на рівних умовах для всіх економічних суб'єктів. Швейцарія є й залишається відданою підтримці України в її зусиллях з реконструкції та відновлення», – зазначив Жак Гербер.

Керівниця Антикорупційного підрозділу директорату з питань підприємництва та фінансів ОЕСР Джулія Фромхольц зауважила, що новий проєкт має забезпечити тривалий вплив антикорупційних реформ на державні та приватні установи, а також сприятиме відновленню України.

Окрему увагу приділили подальшим крокам нашої країни на шляху до повноцінного членства в ОЕСР. Серед них – проведення моніторингу у взаємодії з Робочою групою ОЕСР з питань хабарництва, який сприятиме реалізації антикорупційних реформ, підвищенню ефективності державних інституцій та створенню прозорого інвестиційного клімату для вітчизняних та іноземних компаній.

Під час зустрічі також ішлося про адвокацію України у міжнародних інституціях і державах-партнерах та залучення експертизи ОЕСР у питаннях відбудови та реконструкції.