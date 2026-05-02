Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Продовжуємо нашу роботу з партнерами, очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – звернення Президента
2 травня 2026 року - 15:14

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент увів у дію новий пакет санкцій проти п'яти осіб, які загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України

2 травня 2026 року - 18:00

Продовжуємо нашу роботу з партнерами, очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – звернення Президента

2 травня 2026 року - 15:12

Володимир Зеленський провів розмову з Робертом Фіцо

2 травня 2026 року - 14:25

Головні результати зовнішньополітичної роботи Президента у квітні

2 травня 2026 року - 11:14

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент відзначив прикордонників державними нагородами з нагоди їхнього професійного свята
30 квітня 2026 року - 18:40

Перейти до всіх галерей

Президент увів у дію новий пакет санкцій проти п’яти осіб, які загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України

2 травня 2026 року - 18:00

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб. Їхні дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.

Санкції застосовані щодо українського юриста Андрія Богдана, українського бізнесмена, соратника та партнера підсанкційного Віктора Медведчука Богдана Пукіша, російського бізнесмена, ключового менеджера підсанкційної платіжної системи А7А5, яку використовують для обходу санкцій, Алана Кірюхіна, функціонерів-пропагандистів олімпійського спорту РФ Станіслава Позднякова та Михайла Маміашвілі.

Обмежувальні заходи, зокрема, передбачають: позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона участі в приватизації та оренді державного майна.

Санкції застосовані на 10 років, за винятком безстрокового позбавлення державних нагород України.

Пов'язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №358/2026

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2026 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"
Версія для друку