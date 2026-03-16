Україна та Іспанія погодили оборонну продукцію, що буде вироблятися в межах програми SAFE для потреб України – Володимир Зеленський

Візит до Іспанії, що став уже четвертим за час повномасштабної війни, дасть змогу ще більше посилити взаємодію між країнами. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Глава держави відзначив, що Іспанія однією з перших країн у Європі спрямувала кошти за оборонною програмою SAFE на підтримку України.

«Ми погодили сьогодні список продукції, яка буде вироблятися в межах SAFE. Ми працюємо з європейськими державами, зокрема з Іспанією, щоб програма SAFE та відповідні кошти використовувалися і для фінансування виробництва в Україні. Ми розраховуємо, що Іспанія також буде нас підтримувати в цьому», – повідомив Володимир Зеленський.

Лідери також обговорили реалізацію програми PURL, що дає Україні змогу купувати поки що безальтернативні ракети для систем Patriot. Посилення ППО залишається надважливим пріоритетом для України.

«Ми активно працюємо, щоб у Європі було своє сильне виробництво антибалістичних систем. І я впевнений, що буде результат у цьому. Але на це, на жаль, потрібен час. Захист життя очікувати не може, і росіяни не припиняють своїх ударів. Навіть тоді, коли ми активізуємося в дипломатичному напрямку», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що дуже вірить у потенціал спільного оборонного виробництва між країнами. Україна готова ділитися знаннями й досвідом, що отримала за час цієї війни. Натомість оборонна промисловість Іспанії має змогу постачати необхідні нам снаряди, радари й техніку.

«Сьогодні є нові оборонні меморандуми між Україною та Іспанією і нашим приватним сектором, нашими компаніями. Є рух в економічній, інфраструктурній взаємодії між нами, про що Прем'єр-міністр сказав щодо залізниці. Це важливі рішення. Також продовжується гуманітарна й дипломатична взаємодія між нашими країнами», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський і Педро Санчес також обговорили питання, пов’язані з інтеграцією України до Європейського Союзу, та санкції проти Росії. Говорили й про необхідність розблокування рішення щодо 90 млрд євро для України на два роки. Це питання не лише фінансів, а насамперед справедливості, і від нього залежить реальний захист життів українців.

Президент подякував Прем’єр-міністру Іспанії за його послідовну позицію щодо підтримки України та всім іспанцям за їхнє ставлення до українців.