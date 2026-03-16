Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Іспанії спілкування з журналістами

Дорогий Педро, шановний пане Прем’єр-міністре!

Шановні команди, поважні журналісти, всі присутні!

Я вдячний Іспанії за підтримку й за цей візит. Дуже вдячний. Візит важливий, який теж багато в чому підтримає Україну та, що дуже важливо, дозволить збільшити нашу взаємодію: оборонні виробництва наших країн, спроможності нашого захисту, нашу політичну співпрацю. Ми все це дуже цінуємо, і Педро сказав, що це четвертий візит під час цієї війни. І впродовж усіх цих візитів, я вважаю, наші відносини тільки міцніли. Між нашими людьми – я хочу подякувати тобі, я знаю, як люди в Іспанії, звичайні люди, ставляться до звичайних українців. Це, безумовно, повага до українців. Але це й повага українців до іспанців. Як ви ставитеся до наших громадян. Ну і, безумовно, Педро, твої меседжі. Все йде завжди від енергії лідера держави, тому я дуже дякую тобі за це. Високо цінуємо таке ставлення.

Сьогодні є нові оборонні угоди між Україною та Іспанією і нашим приватним сектором, нашими компаніями. Є рух в економічній, інфраструктурній взаємодії між нами, про що Прем’єр-міністр сказав щодо залізниці. Це важливі рішення. Також продовжується гуманітарна та дипломатична взаємодія між нашими країнами.

Ми приділили сьогодні значну увагу з Прем’єр-міністром саме захисту неба. Яка була складна зима в Україні. Війна Росії проти України триває так само жорстко, вона триває, на жаль, так само жорстко, як і раніше. Фактично щонайменше пʼять-шість разів на місяць росіяни завдають масованих ударів по нашій інфраструктурі, а дрони й ракети прилітають кожного дня – по енергетиці б’ють, по українських містах. Росія дозволяє собі використовувати більше балістики, ніж раніше це було, і це десятки тільки балістичних ракет на місяць. Ще – значну кількість крилатих ракет і більш руйнівні дрони. Тому посилення нашої ППО, забезпечення систем ППО ракетами – це потреба, і вона постійна, постійне завдання, постійна робота. Наші попередні зустрічі з Прем’єр-міністром були результативними щодо цього, і Іспанія значно підтримала наш захист неба, дякую ще раз за це.

Сьогодні ми з Педро також говорили про різні проєкти. Я дуже сподіваюся, що ми реалізуємо всі наші проєкти, все, про що ми домовляємося, – що це не будуть тільки підписи, я впевнений у цьому. І ми будемо зі свого боку, державного боку, постійно за цим слідкувати. Я дуже вірю в копродакшн між нашими країнами.

Я почав цей візит з іспанського оборонного підприємства, і ми працюємо разом з урядом Іспанії, з іспанськими компаніями заради реального подальшого технологічного розвитку наших Сил оборони, наших обох країн. Україна готова допомогти тими знаннями, які ми отримали під час війни, особливо це необхідні дрони, досвід, спроможності. Іспанська оборонна промисловість має змогу постачати необхідні Україні снаряди, радари, техніку. Наші команди вже детально над цим працюють, і сьогодні були підписані нові угоди, які розширюють співпрацю. Дякуємо.

Важливо, що Іспанія серед перших у Європі спрямувала кошти за оборонною програмою SAFE для підтримки виробництва й для підтримки України. Ми погодили сьогодні список продукції, яка буде вироблятися в рамках SAFE. І ми працюємо з європейськими державами, зокрема і з Іспанією, щоб програма SAFE та відповідні кошти використовувались і для фінансування виробництва в Україні. Ми розраховуємо, що Іспанія також буде нас підтримувати в цьому.

Також ми говорили про програму PURL – ця програма також загальноєвропейська, її значення критичне для України. Вона дозволяє нам купувати, на жаль, безальтернативні поки що… Це, на жаль, єдиний варіант, це безальтернативні речі для захисту нашого неба – це ракети для «петріотів». Ми активно працюємо, щоб у Європі було своє сильне виробництво антибалістичних систем, і я впевнений, що буде результат у цьому. Але це, на жаль, час, потрібен час. Захист життя очікувати не може, і росіяни не припиняють своїх ударів навіть тоді, коли ми активізуємося в дипломатичному напрямку. Тому ми так цінуємо кожен європейський внесок. Я вдячний тобі, Педро, за підтримку, я вдячний НАТО за координацію цих відповідних програм.

І ще одне. Хочу відзначити нашу взаємодію у сфері інфраструктури, зокрема контракт між іспанською компанією TRIA і нашою Укрзалізницею. Це угоди, які дозволять Україні збільшити логістичні спроможності і стануть іще однією складовою наших більш сильних зв’язків із Євросоюзом та всіма партнерами у Європі. Дякую за це, як і за постійну, незмінну та відчутну підтримку України в питанні нашої інтеграції у Євросоюз, у питанні санкцій проти агресії Росії, а також у питанні про гарантування нашої безпеки, у тому числі фінансових гарантій. Ми обговорили сьогодні також роботу щодо пакета у 90 мільярдів євро для України від Європи – треба розблокувати цей пакет. Іспанія підтримує нас, тим більше це питання не тільки фінансів, але й базової справедливості, яка повинна бути у Європі. Рішення про такий пакет підтримки ухвалювалося в контексті долі заморожених російських активів, які є у Європі і які мають слугувати захисту від російських ударів та відновленню після цієї війни. Рішення про передачу російських активів Україні, на жаль, не було ухвалене, і натомість був сформований пакет фінансової стійкості – по суті на основі постійного заморожування російських активів. І це для нас дуже важливо – отримати це фінансування. Саме тому так важливо, щоб європейський пакет почав працювати якнайшвидше. Ми дуже сподіваємося, що Європа забезпечить реальне виконання ухваленого рішення – тим більше коли це справедливо й коли від цього залежить реальний захист життя людей. Дякую всім, хто підтримує нас у цьому. Завтра ми будемо говорити про це, зокрема, у форматі Євроради. Дякую ще раз, Педро, за цей візит!

Дякую, Іспаніє!

Слава Україні!