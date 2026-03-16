Українські Сили оборони зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку ворог планував на цей березень – звернення Президента
Українські Сили оборони зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку ворог планував на цей березень – звернення Президента

16 березня 2026 року - 20:52

Президент зустрівся з головами обох палат Генеральних кортесів Іспанії

18 березня 2026 року - 17:53

Україна та Іспанія погодили оборонну продукцію, що буде вироблятися в межах програми SAFE для потреб України – Володимир Зеленський

18 березня 2026 року - 17:20

Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Іспанії спілкування з журналістами

18 березня 2026 року - 17:04

Україна та Іспанія підписали двосторонні документи про фінансову співпрацю, спільне оборонне виробництво та модернізацію залізничного транспорту

18 березня 2026 року - 16:41

Робочий візит Президента України до Іспанії
Робочий візит Президента України до Іспанії

18 березня 2026 року - 14:05

Президент зустрівся з головами обох палат Генеральних кортесів Іспанії

18 березня 2026 року - 17:53

Президент зустрівся з головами обох палат Генеральних кортесів Іспанії

У Мадриді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з іспанськими парламентарями на чолі з головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь і головою Сенату Педро Ролланом.

Глава держави подякував обом палатам Генеральних кортесів за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.

Ключова тема обговорення під час зустрічі – оборонна підтримка України та зміцнення ППО. Президент відзначив участь Іспанії в програмі PURL і зауважив, що Україна розраховує на додаткові внески.

Також Володимир Зеленський розповів про оборонні документи, укладені сьогодні між Україною та Іспанією. Президент наголосив, що наша країна зацікавлена у спільних з іспанськими компаніями проєктах. За словами Глави держави, це значно посилить захист не лише України та Іспанії, а й усієї Європи.

Крім того, говорили про можливі механізми для використання заморожених російських активів на користь нашої країни та потреби для підтримки енергетичної стійкості України.

Робочий візит Президента України до Іспанії

18 березня 2026 року - 14:05
