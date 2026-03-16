Президент зустрівся з головами обох палат Генеральних кортесів Іспанії

У Мадриді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з іспанськими парламентарями на чолі з головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь і головою Сенату Педро Ролланом.

Глава держави подякував обом палатам Генеральних кортесів за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.

Ключова тема обговорення під час зустрічі – оборонна підтримка України та зміцнення ППО. Президент відзначив участь Іспанії в програмі PURL і зауважив, що Україна розраховує на додаткові внески.

Також Володимир Зеленський розповів про оборонні документи, укладені сьогодні між Україною та Іспанією. Президент наголосив, що наша країна зацікавлена у спільних з іспанськими компаніями проєктах. За словами Глави держави, це значно посилить захист не лише України та Іспанії, а й усієї Європи.

Крім того, говорили про можливі механізми для використання заморожених російських активів на користь нашої країни та потреби для підтримки енергетичної стійкості України.