Географія та жорстокість російських ударів не просто іноді, а буквально кожного дня, кожної ночі показує, наскільки Путіну плювати на дипломатію – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Щойно говорив з Президентом Фінляндії – дуже продуктивна розмова, наші відносини завжди змістовні. Я хочу подякувати Президенту Стуббу, всій Фінляндії за підтримку України, за дуже раціональні позиції й готовність працювати разом заради наближення реального миру.

Я поінформував про триваючі російські удари – напередодні був жорстокий удар по Харкову, російські «шахеди», один із них пошкодив навіть будівлю шпиталю, звичайні будинки, звичайна цивільна інфраструктура. Загалом тільки від того удару по Харкову 55 людей постраждали, серед них п'ятеро дітей, усім надано допомогу. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. За сьогоднішній день теж, на жаль, уже є удари та обстріли. Черкащина – під ударами дронів. Херсонщина – артилерія і скиди з дронів по звичайних будівлях, по людях. Донеччина – керовані авіабомби, безпілотники, артилерія. Запоріжжя – безпілотники. Дніпровщина – керовані авіабомби та дрони. Сумщина – теж, на жаль, авіабомби та дрони. Харківщина – удари керованих авіабомб. Географія та жорстокість російських ударів не просто іноді, а буквально кожного дня, кожної ночі показує, наскільки Путіну плювати на дипломатію. Ми вже кілька тижнів маємо саме американську пропозицію про безумовне припинення вогню. І щодоби фактично у відповідь на цю пропозицію – російські дрони, російські бомби, артилерійські обстріли, балістика. Росія заслуговує на збільшення тиску на неї – на всі жорсткі кроки, які можуть зламати російську здатність воювати й підтримувати цю їхню систему, яка не хоче нічого, крім війни. Санкції проти Росії потрібні. Більше сили ППО для України потрібно. Більше взаємодії та єдності між всіма партнерами потрібно. Ми говорили з Президентом Фінляндії сьогодні про можливі кроки, які можуть нам допомогти. Александр розказав про свій візит в Сполучені Штати Америки та про розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки. Ми готові рухатись разом, рухатись разом з Америкою максимально швидко в дипломатії, у нашій взаємодії. Ми розраховуємо, що Сполучені Штати, Європа, усі інші наші партнери, які реально хочуть миру й гарантованої безпеки, задіють усі необхідні інструменти. Успіх дипломатії потрібен усім, крім Путіна. Отже, на нього треба натиснути заради успіху дипломатії та збереження життя людей.

Сьогодні я хочу відзначити наших людей, які працюють саме щоб рятувати інших. Це рятувальники ДСНС України, які проявили себе саме цими тижнями. Харківщина: Андрій Бондар, Дмитро Кутя, Владислав Олійник, Анатолій Ясковець, Владислав Макарічев, Євген Маковецький, Артем Москаленко. Головне управління ДСНС України на Дніпровщині: Геннадій Петренко, Олександр Тиква, Владислав Шипін, Павло Гайдуков, Олексій Квасов, Олександр Хантицький, Костянтин Резун. Також наша Сумщина: Олександр Клочков, Олег Гетьман, Олександр Мигаль, Микола Биченко, Вʼячеслав Товкач, Андрій Чучин, Сергій Неня, Анатолій Гергела. Дякую вам та хочу подякувати всьому колективу ДСНС України! Всім, хто допомагає нашим людям, усім, хто підтримує Україну, працює на державу, на силу нашої армії, на безпеку всіх наших людей. І це найголовніше – вистояти, захистити незалежність, нашу державу, наші українські позиції. Забезпечити достойний мир для України і тривалу безпеку для всіх наших людей після цієї війни. Заради цього працюємо. Обов'язково допомагайте нашим Силам оборони, українцям та Україні. І головне – щоб кожен тиждень давав Україні результати. Цей тиждень дав Україні важливу загальноєвропейську згоду, що санкції проти Росії мають залишатись чинними, поки тривають агресія й окупація. Є нові оборонні пакети для України – найбільший за тиждень від Франції, два мільярди євро. Є нові рішення щодо інвестицій у нашу оборонну промисловість, зокрема на виробництво українських дронів. І є хороші результати у наших воїнів у застосуванні деяких типів дронів для захисту наших міст. Продовжуємо також комунікацію з Америкою – щодо того, як діяти всім разом, щоб завершити цю війну. Світ знає, що тільки Росія є причиною –причиною, чому війна триває стільки років. На Росію треба тиснути. І гарантувати безпеку потрібно тим, на кого Росія напала, – саме українцям, усім європейцям. І це буде.

Слава Україні!