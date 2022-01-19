Гібридна війна проти України ведеться у різних напрямках, і протидіяти їй треба не менше, аніж військовій агресії – Президент в інтерв’ю The Washington Post

Україна сьогодні змушена не лише стримувати агресію Росії на своїх кордонах, а й захищати свій цифровий простір від кібератак. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському виданню The Washington Post.

«Ми маємо гібридну війну. Нас атакують: військові атаки, кібератаки та енергетичні атаки», – констатував Глава держави.

Відповідаючи на запитання журналіста, яка війна викликає більше занепокоєння – збройна чи гібридна, і чи стоїть Росія за нещодавніми кібернападами на українські урядові веб-сайти, Володимир Зеленський зазначив: «Наші фахівці мені сказали, що є дуже велика ймовірність, що кібератака походить з Росії. Це не перша й не остання кібератака. Якщо порівнювати, яка війна небезпечніша – кібер- чи звичайна війна, – мені важко сказати. Я вважаю, що ракетні обстріли та авіаційні удари набагато загрозливіші. Наслідки війни важчі, ніж наслідки кібератаки».

Глава держави також зауважив, що в захисті територіальної цілісності та суверенітету Україна не лишається сам на сам і отримує підтримку від країн-партнерів, зокрема Сполучених Штатів Америки. Не розкриваючи деталей, Володимир Зеленський констатував, що військова підтримка з боку адміністрації Президента США Джозефа Байдена нині сильніша, ніж була раніше.