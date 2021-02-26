Глава держави цьогоріч планує відвідати Вільнюс для участі у Конференції з питань реформ в Україні – заступник керівника Офісу Президента

Триває підготовка четвертої Конференції з питань реформ в Україні, яка через пандемію коронавірусу була перенесена з 2020-го на 2021 рік. Захід у Вільнюсі планує відвідати Президент Володимир Зеленський. Про це повідомив заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква в інтерв’ю литовському відділенню провідного інформаційного агентства Балтійського регіону «Балтійська служба новин» (BNS).

«Ми сподіваємось, що конференція відбудеться цьогоріч. Український уряд та Офіс Президента вже працюють над цим. Глава держави із задоволенням приїде до Литви, щоб обговорити поступ в українських реформах та підтримку України з боку європейських партнерів», – зазначив він.

За словами Ігоря Жовкви, в останні півтора року Україна продемонструвала значний прогрес у реформах, зокрема нещодавно Президент Європейської ради Шарль Мішель відзначив зусилля Глави Української держави в судовій та банківській реформах, а також в агропромисловому секторі.

«Ми розраховуємо на справедливу оцінку процесу. І ми розраховуємо на допомогу Україні продовжити цей шлях реформ», – наголосив він.

Заступник керівника Офісу Президента також акцентував увагу на процесі євроатлантичної інтеграції України. Він нагадав, що Українська держава отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями та порушує питання про надання Плану дій щодо членства в Альянсі.

«Ми розуміємо, що маємо зробити «домашнє завдання», включно з реформами в безпековому та військовому секторі України. Ми працюємо над цим», – сказав Ігор Жовква.

Також проводиться робота для поглиблення інтеграції України з Європейським Союзом.

«Багато залежить від України, але не все. Ми будемо працювати над своїм «домашнім завданням», але ми дійсно розраховуємо на підтримку Брюсселя та держав – членів ЄС. І тут, до речі, роль Литви дуже важлива, бо я сподіваюся, що Литва має одностайну підтримку членства України в ЄС та НАТО», – зауважив заступник керівника Офісу Президента.

Він також наголосив, що Литовська Республіка – не просто стратегічний партнер для України, а «стратегічний друг і брат», і обидві країни мають великий потенціал співпраці.