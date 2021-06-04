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Глава держави: Для України надання Плану дій щодо членства в НАТО – це не тема для обговорення з Росією

24 червня 2021 року - 21:43

Глава держави: Для України надання Плану дій щодо членства в НАТО – це не тема для обговорення з Росією

Президент Володимир Зеленський переконаний, що відносини України та НАТО, включно з наданням Плану дій щодо членства, є питаннями для обговорення з країнами Альянсу, а не з Росією. Про це він сказав в інтерв’ю програмі «VIP з Наталією Мосейчук» на телеканалі «1+1».

«Вважаю, що ПДЧ – це не питання спілкування між Україною та Росією. Це наше спілкування з країнами Альянсу», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський додав, що питання просування України на шляху до членства в НАТО багато років мало більшою мірою політичний характер, ніж безпековий.

«Ми й самі в деяких речах винні, я вважаю. Тому що питання НАТО – все ж таки питання безпеки, а ми багато років використовуємо (його. – Ред.) як політичне питання», – зазначив Президент.

«Мені здається, ми тиснули раніше неправильно – не конкретно, а просто показували, що є така адженда (порядок денний. – Ред.). Мені здається, що багато країн зрозуміли, що Україну можна тримати на відстані… А ми потребуємо зараз підтримки – у нас війна, і зараз потребуємо конкретних дій і від країн Альянсу, і від США. Це важливі меседжі, які отримала Америка від нас», – додав Глава держави.

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