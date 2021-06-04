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Глава держави має намір обговорити з канцлером Німеччини небезпеки, які містить у собі «Північний потік – 2»

7 липня 2021 року - 14:31

Глава держави має намір обговорити з канцлером Німеччини небезпеки, які містить у собі «Північний потік – 2»

Президент України Володимир Зеленський під час майбутньої зустрічі з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель має намір обговорити загрозу безпеці України та всієї Європи через будівництво газопроводу «Північний потік – 2» і наполягатиме на пріоритетності питань безпеки над економічною доцільністю. Про це Глава держави сказав на спільній прес-конференції з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою у Вільнюсі.

«З пані Меркель буде важлива зустріч з точки зору енергетичної безпеки не лише України, а й Європи. Це щастя, що Європа поки не відчуває цих загроз щодо будівництва «Північного потоку – 2». Але в цьому питанні країни Європейського Союзу розділилися. Питання «Північного потоку – 2» є глобальним. Про це будемо говорити з поважною пані Ангелою Меркель. І розділяти питання «Північного потоку – 2» й безпеки ми не будемо. Ми не продаємо українців і не продаємо життя наших людей», – зазначив Володимир Зеленський.

На думку Президента України, іноді буває складно знайти баланс між безпекою та економікою, але «Північний потік» – наче «лакмусовий папірець, який показує, що є більш пріоритетним для тих чи інших країн».

«Коли ви не відчуваєте, що ви в небезпеці, то думаєте про економіку. Коли у вас війна, то ви думаєте перш за все про життя людей. Я вважаю, що людяність – у першу чергу. І я вважаю, що спочатку безпека, а потім вже економіка», – наголосив Президент України.

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