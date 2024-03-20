Глава держави обговорив із міністеркою оборони Нідерландів шляхи посилення оборонних спроможностей України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, яка перебуває з візитом у нашій країні.

Глава держави наголосив на важливості того, що Кайса Оллонгрен відвідала місто Дніпро, де нідерландська делегація мала змогу на власні очі побачити руйнівні наслідки російського повітряного терору.

«Вдячні уряду Нідерландів на чолі з Прем’єр-міністром, парламенту та суспільству за всю підтримку та важливі рішення для України. Ми підписали досить потужний документ у сфері безпеки між країнами», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент відзначив важливість фіксації у двосторонній безпековій угоді надання Україні військової допомоги на 2 млрд євро у 2024 році, а також потужний військовий блок.

Глава держави наголосив на провідній ролі Нідерландів у функціонуванні міжнародної авіаційної коаліції та висловив вдячність нідерландському уряду за важливе рішення про передачу Україні винищувачів F-16.

Володимир Зеленський докладно поінформував про ситуацію на полі бою та актуальні потреби українських захисників. Особливу увагу співрозмовники приділили посиленню української системи ППО, забезпеченню артилерією, бронетехнікою та БпЛА, зокрема в межах спільних проєктів.

Сторони також обговорили подальшу реалізацію євроатлантичних прагнень України.