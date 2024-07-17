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Глава держави обговорив із Президентом Сербії безпекові питання

18 липня 2024 року - 17:03

Глава держави обговорив із Президентом Сербії безпекові питання

У межах участі в четвертому саміті Європейської політичної спільноти Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Республіки Сербія Александром Вучичем.

Глава держави подякував за фінансову та гуманітарну допомогу для України, а також відзначив участь Сербії в першому Саміті миру та приєднання країни до Спільного комюніке.

Володимир Зеленський та Александр Вучич обговорили розвиток двосторонніх відносин та узгодили перебіг виконання домовленостей, які були укладені раніше.

Окремо під час зустрічі приділили увагу безпековим та політичним викликам у регіоні та на глобальному рівні.

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