Глава держави обговорив з Президентом Європейської ради підтримку України під час війни

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який відвідав місто Одесу з візитом. До зустрічі також долучився Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава держави привітав Президента Європейської ради з річницею перемоги у Другій світовій війні та подякував йому за візит до України.

«Я дуже радий, що сьогодні на найвищому рівні Європейський Союз підтримує Україну, саме в цей час, коли прояви нацизму, на жаль, існують і відроджуються. Але вони не повинні поширюватися, і ми з вами разом робимо все для цього», – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив на важливості недопущення продовольчої кризи у світі, яка може бути спричинена агресивними діями Росії. Адже російські військові кораблі в Чорному морі блокують прохід торговельних суден до українських портів.

Як зауважив Президент, наша країна постачає зерно майже для 400 млн людей на планеті. Блокування експорту української аграрної продукції вже призводить до зростання цін на продовольство у світі. Як наслідок, це може викликати посилення голоду й політичну нестабільність у низці регіонів планети.

Зі свого боку Президент Європейської ради, який відвідав Одеський морський порт, де перебуває заблоковане судно з українським зерном, зробив акцент на тому, що пшениця має бути доступною для всіх людей у світі, щоб голод не ширився планетою.

Співрозмовники наголосили на важливості вжиття негайних заходів задля розблокування Росією українських портів для експорту зернових.

Володимир Зеленський також відзначив, що у складний момент російського вторгнення українці з великою вдячністю сприймають сміливу позицію Шарля Мішеля та його особисту присутність в Одесі.

«Європейський Союз не на словах, а справами підтримує Україну. Сьогодні фінансова підтримка для нас також дуже важлива», – сказав Глава держави й відзначив, що розраховує на допомогу Президента Європейської ради в діалозі з країнами Африки та Азії щодо підтримки України.

Президент України також подякував за санкційну політику Європейського Союзу. Він наголосив, що Україна чекає ухвалення наступних пакетів санкцій щодо країни-агресора.

«Впевнений, що шістьма санкційними пакетами Євросоюз і світ не обмежаться. Але важлива не кількість цих пакетів, а їх результативність. Переконаний, що головний результат – щоб був мир на нашій землі, а отже – у Європі», – зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави також висловив подяку Шарлю Мішелю за підтримку України на шляху євроінтеграції.

«Хочу подякувати вам за політичну підтримку, за те, що ви тут. За те, що ви бачите Україну в найближчому майбутньому рівною серед інших членів європейської родини», – зазначив він.

Президент Європейської ради зі свого боку запевнив, що Євросоюз продовжить надавати Україні максимальну фінансову та оборонну допомогу. ЄС уже затвердив план підтримки нашої держави.

«Має бути «План Маршалла» для ваших ініціатив. Ми повинні мобілізувати світову підтримку для того, щоб ви змогли справлятися з гуманітарними викликами та працювати, починати відновлювати економіку України», – сказав Шарль Мішель.

Він також повідомив, що у червні Європейська рада розгляне заявку України щодо отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

Шарль Мішель зазначив, що український народ сьогодні бореться не лише за свою батьківщину, а й за спільні європейські цінності демократії та свободи. І Євросоюз підтримує Україну та вражений стійкістю й відвагою нашого народу.