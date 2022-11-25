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Глава держави оглянув житловий будинок у Вишгороді, пошкоджений унаслідок російської ракетної атаки, та побував у Пунктах Незламності

25 листопада 2022 року - 20:18

Глава держави оглянув житловий будинок у Вишгороді, пошкоджений унаслідок російської ракетної атаки, та побував у Пунктах Незламності

Президент України Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою місто Вишгород Київської області та оглянув чотириповерховий житловий будинок, пошкоджений унаслідок ракетної атаки Росії 23 листопада.

Начальник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба доповів Главі держави про масштаб руйнувань, спричинених влучанням російської ракети в будинок. Унаслідок цього обстрілу загинуло шість і постраждало щонайменше 30 осіб.

Потерпілим надається необхідна медична допомога. Розв’язується питання забезпечення їхніх житлових потреб. Зокрема, триває підготовка програми щодо допомоги постраждалим сім’ям, відновлення зруйнованих та пошкоджених помешкань.

Крім того, Президент ознайомився з роботою мобільного й стаціонарного Пунктів Незламності, які функціонують у Вишгороді. У них цілодобово й безкоштовно можна отримати необхідні базові послуги в умовах відсутності електроенергії чи тепла.

«Такі Пункти Незламності відкриватимуться по всій країні, щоб у складній ситуації наші люди могли знайти підтримку, щоб могли зігрітися, зарядити телефони та зв’язатися з рідними», – наголосив Володимир Зеленський.

Пункти Незламності працюватимуть при всіх обласних та районних адміністраціях, а також при школах, будівлях ДСНС тощо. На спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua розміщена мапа таких пунктів по всій країні, яка постійно оновлюється.

У Вишгороді Володимир Зеленський також зустрівся з місцевими мешканцями.

Він оглянув дитячий куточок у стаціонарному Пункті Незламності й поспілкувався з маленькими українцями.

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Робоча поїздка Президента України до Київської області

25 листопада 2022 року - 20:05
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