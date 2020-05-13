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Глава держави ознайомився з досягненнями та розробками Чернігівського національного технологічного університету

10 червня 2020 року - 17:21

Глава держави ознайомився з досягненнями та розробками Чернігівського національного технологічного університету

Президент Володимир Зеленський, який перебуває з робочою поїздкою в Чернігівській області, відвідав Національний технологічний університет у Чернігові.

Ректор університету Сергій Шкарлет ознайомив Главу держави з науково-технічними розробками та досягненнями студентів і викладачів. Зокрема, Президенту продемонстрували виготовлений колективом і студентами вишу карт для юніорів. Студенти розповіли, що нині в розробці – карт для дорослих.

Володимир Зеленський заохотив студентів попрацювати й над проектом електрокара.

Також Президенту продемонстрували верстати для різьби по дереву, створений в університеті 3D-принтер, портативне фотоелектричне джерело живлення для військового застосування тощо. Серед цікавих розробок очільник закладу виділив окуляри віртуальної реальності, які використовуються у навчанні. За допомогою спеціальної програми у віртуальній реальності можна побачити, що відбудеться за тих чи інших дій під час ремонту обладнання.

Крім того, Володимир Зеленський поспілкувався з членами студентської ради, оглянув кілька приміщень навчального закладу, зокрема прес-центр та актову залу, і ознайомився з умовами, у яких студенти здобувають знання. В одній з аудиторій, до якої зайшов Президент, саме тривав онлайн-іспит, тож Володимир Зеленський на власні очі побачив, як це відбувається.

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