Глава держави ознайомився зі станом мосту Преображенського у Запоріжжі

Президент України Володимир Зеленський у Запоріжжі ознайомився зі станом мосту імені Преображенського.

За словами головного інженера Придніпровської залізниці Сергія Гавриленка, наразі технічний стан залізничної частини мосту задовільний і вона не потребує ремонту. Водночас необхідно розвантажити автомобільну частину переправи. Розширення мосту неможливе через особливості конструкції.

Президент запропонував обмежити рух великовагового транспорту на переправі.

Також Глава держави поцікавився у в. о. голови Запорізької ОДА Елли Слепян питанням ремонту ділянки дороги Запоріжжя – Маріуполь, який планується завершити у першому півріччі наступного року.

Крім того, Володимир Зеленський закликав міського голову Запоріжжя віднайти кошти на ремонт ділянки дороги у напрямку Кривого Рогу.