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Глава держави підписав указ, спрямований на підвищення привабливості військової служби в ЗСУ та розвиток професійної армії

1 лютого 2022 року - 12:29

Глава держави підписав указ, спрямований на підвищення привабливості військової служби в ЗСУ та розвиток професійної армії

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 36/2022 «Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби в Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії».

Як розповів Президент під час виступу на урочистому відкритті сьомої сесії Верховної Ради ІХ скликання, документ спрямований на підвищення рівня соціального забезпечення українських військових, збільшення чисельності та зміцнення ЗСУ.

Указом передбачено поступове збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат; збільшення терміну дії контрактів; розробку концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх сімей; систему кар’єрного зростання офіцерів.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має підготувати зміни до державного бюджету на поточний рік, заклавши фінансування на підвищення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ до рівня не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати. Також заплановано підвищення протягом 2023 року грошового забезпечення військовослужбовців, які укладають довготермінові контракти, до рівня не менше трикратного розміру мінімальної зарплати.

Крім того, указ передбачає збільшення протягом наступних трьох років чисельності Збройних Сил України на 100 тисяч осіб і створення додаткових 20 бригад ЗСУ.

Документ також передбачає поступовий перехід до формування Збройних Сил України на професійній основі. Зокрема, запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.

«Цей указ – старт переходу України на професійну армію. Цей указ – не тому, що «скоро війна». Це я говорю для всіх. Цей указ для того, щоб скоро й надалі був мир – мир в Україні», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент акцентував на тому, що держава має захищати тих, хто захищає її. Він зазначив, що Україна цінує підтримку всіх, але має розраховувати насамперед на себе та своїх військових.

Глава держави переконаний: важливо завжди в усьому покладатися лише на власні сили. Володимир Зеленський нагадав, що у вирішальні миті історії своєї держави українці здобували визначні перемоги власними силами, завдяки власній волі, українському духу, незламності, гордості та гідності. Це було, коли Україна відновлювала незалежність, відстоювала свою свободу на барикадах, боронила себе в окопах силами своїх захисників, добровольців і волонтерів.

«У нашої Батьківщини є багато друзів, і ми їм дуже вдячні. Але у друзів є своя Батьківщина. Тож ніхто замість нас не побудує Україну, не захистить Україну, не збереже, не підніме її вгору», – сказав Президент.

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Участь Президента України в урочистому засіданні з нагоди відкриття сьомої сесії Верховної Ради ІХ скликання

1 лютого 2022 року - 12:22
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №36/2022

Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії
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