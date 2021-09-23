Глава держави підписав закон щодо стимулювання діяльності фермерських господарств

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств» № 1788-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 24 вересня 2021 року.

Згідно з пояснювальною запискою, фермерські та особисті селянські господарства спільно виробляють близько 50% валової сільгосппродукції.

Закон, що його підписав Президент, уточнює склад земель фермерських господарств та визначає коло одержувачів державної підтримки.

Відповідно до документа, фермерським господарствам у перші три роки після створення надається допомога коштом держбюджету, зокрема через Український державний фонд підтримки фермерських господарств. Також допомога може надаватися коштом місцевих бюджетів.

На таку допомогу можуть розраховувати новостворені фермерські садиби, сімейні фермерські господарства, фермерські господарства, розташовані в гірських населених пунктах, на поліських територіях, визначених в установленому порядку Кабінетом Міністрів України.

Згідно із законом, Кабінет Міністрів щороку має передбачати у проекті державного бюджету України кошти на підтримку фермерських господарств. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування щороку в проектах місцевих бюджетів можуть передбачати кошти на підтримку таких господарств.

Також фермерам зі статусом сімейних фермерських господарств надається додаткова державна підтримка, зокрема на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Фермерському господарству, головою якого є особа у віці до 35 років включно, надається грошова допомога коштом державного бюджету.