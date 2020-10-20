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Глава держави підписав закон щодо узгодження термінології законодавства про кримінальні правопорушення, вчинені з корисливих мотивів

19 листопада 2020 року - 18:04

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 954-ІХ, який парламент ухвалив третього листопада 2020 року.

Документ має на меті узгодження термінології, запровадженої Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (№ 2617-VIII), який Верховна Рада підтримала 22 листопада 2018 року, з термінологією, яка застосовується в інших законодавчих актах.

Так, закон вносить зміни до пунктів 5 і 6 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», замінивши слова «злочин, учинений з корисливих мотивів, зокрема, пов'язаний» на словосполучення «кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів, зокрема, пов'язане».

Цей закон набирає чинності на наступний день після опублікування.           

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