Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Глави держави за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 4 червня
Звернення Глави держави за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 4 червня

4 червня 2021 року - 20:20

Переглянути всі відео
ностанні новини

Україна сподівається на подальшу підтримку Словенії на шляху до членства в ЄС – Ігор Жовква 

1 липня 2021 року - 20:16

Відсьогодні українці стали повноправними власниками своєї землі

1 липня 2021 року - 17:09

Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні

1 липня 2021 року - 14:54

З ініціативи Олени Зеленської україномовний аудіогід запрацював у Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані

1 липня 2021 року - 10:01

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента в урочистих заходах з нагоди 25-річчя Конституції України
Участь Президента в урочистих заходах з нагоди 25-річчя Конституції України

28 червня 2021 року - 11:36

Перейти до всіх галерей

Глава держави підписав закон, який закріплює автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагових норм

28 червня 2021 року - 18:35

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю» № 1534-ІХ, який Верховна Рада ухвалила третього червня 2021 року. 

Документ покликаний законодавчо закріпити можливість автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових параметрів.

Також закон розширює повноваження Укртрансбезпеки в частині здійснення габаритно-вагового контролю, зокрема надає їй право стягувати в судовому порядку плату за проїзд вантажівок, які порушують габаритно-вагові норми.

Крім того, документ встановлює відповідальність вантажовідправника як першої ланки у вантажних перевезеннях і значно посилює відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм. 

Раніше Глава держави наголошував, що перевантажений автотранспорт, особливо в період збору врожаю, руйнує дорожню інфраструктуру, і йдеться не лише про старі дорогі – розбиваються навіть новозбудовані траси.

Тому він наголосив на важливості ухвалення документа, який захистить дороги від руйнування надміру навантаженими автомобілями та підвищить рівень безпеки дорожнього руху.

 

Версія для друку