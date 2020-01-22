Глава держави поставив низку завдань Кабінету Міністрів з метою запобігання потраплянню та поширенню коронавірусу в Україні

Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з оголошенням Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) надзвичайного стану міжнародного значення у сфері суспільної охорони здоров'я через глобальний спалах нового коронавірусу поставив низку завдань Кабінету Міністрів України з метою посилення заходів із недопущення потрапляння китайського коронавірусу та поширення захворювання в Україні.

Глава держави наголосив, що ситуація з розповсюдженням вірусу цілком контрольована і постійно перебуває в полі його уваги. Наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку інфікування та немає підстав для будь-яких заходів надзвичайного характеру.

Залучені всі необхідні ресурси, влада володіє всією інформацією в повному обсязі. Здійснюється постійний моніторинг поширення нового коронавірусу за кордоном, всередині країни проводяться профілактичні заходи.

Україна здійснює комплекс кроків, щоб не допустити потрапляння коронавірусу та розповсюдження захворювання.

Крім того, Володимир Зеленський дав завдання перенести діяльність оперативного штабу щодо недопущення поширення захворювання на території України, який діє при Міністерстві охорони здоров’я, на рівень Кабінету Міністрів, створивши відповідну робочу групу.

Також Глава держави вважає за необхідне розробити національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення 2019-nCoV із залученням ресурсів не лише Міністерства охорони здоров’я, а й Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури та низки інших служб і організацій.

Володимир Зеленський також наголосив на необхідності проведення заходів щодо профілактики захворювання.