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Глава держави поставив завдання удосконалити систему грошового забезпечення військовослужбовців

30 грудня 2021 року - 21:45

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 688/2021 «Про додаткові заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Збройних Сил України».

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити з 2023 року мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України (крім військовослужбовців строкової військової служби) на рівні не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року.

Також уряд до 30 червня 2022 року повинен внести на розгляд Верховної Ради законопроект, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №688/2021

Про додаткові заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Збройних Сил України
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