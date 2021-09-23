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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

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Глава держави повернув до парламенту закон про віртуальні активи зі своїми пропозиціями

5 жовтня 2021 року - 18:40

Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон «Про віртуальні активи» (законопроект № 3637), який народні депутати ухвалили 8 вересня 2021 року.

Цей документ визначає засади державного регулювання обігу віртуальних активів. Так, згідно із законом, регулювання ринку віртуальних активів здійснюється різними державними органами залежно від виду таких активів, зокрема й шляхом створення нового органу центральної виконавчої влади.

Створення нового органу, як передбачено цим законом, потребуватиме значних видатків з державного бюджету.

Тож Володимир Зеленський пропонує віднести регулювання обігу віртуальних активів до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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