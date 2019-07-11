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Зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Молдови
Зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Молдови

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Глава держави: Позиції України та Молдови у захисті суверенітету та безпеки в регіоні – єдині

11 липня 2019 року - 18:48

Глава держави: Позиції України та Молдови у захисті суверенітету та безпеки в регіоні – єдині

Україна та Молдова залишаються не тільки сусідами, а й незмінними та надійними партнерами. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної з Прем’єр-міністром Республіки Молдова Майєю Санду зустрічі зі ЗМІ 11 липня у Києві.

Глава держави наголосив, що один із перших закордонних візитів Прем’єр-міністр Молдови здійснила саме до України.

«Це значить, що наші країни не лише сусіди, а й незмінні партнери», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, уряд і парламент Молдови завжди підтримували суверенітет і територіальну цілісність України. Він висловив сподівання, що новопризначений уряд Республіки Молдова продовжить це робити.

Президент зазначив, що Україна й надалі надаватиме всебічну підтримку територіальній цілісності Молдови і братиме активну участь у переговорному процесі з придністровського врегулювання.

«Україна та Молдова об’єднанні одним спільним бажанням – щоб на наших територіях не було російських військ. Також ми не дозволимо нав’язувати нам будь-які плани з так званої федералізації. Щодо захисту суверенітету наших держав і безпеки в регіоні – наші позиції єдині», – підкреслив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Майя Санду запевнила, що Молдова повністю підтримує територіальну цілісність України.

«Я відчуваю любов, повагу та шану до українців, які пожертвували своїм життям, щоб захистити свою країну, її суверенітет і майбутнє як європейської держави», – зауважила вона.

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Зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Молдови

11 липня 2019 року - 17:49
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