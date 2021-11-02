Глава держави представив новопризначеного міністра оборони Олексія Резнікова

Президент України Володимир Зеленський представив колективу Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил новопризначеного міністра оборони Олексія Резнікова.

В урочистому представленні, яке відбулося в будівлі Міноборони в Києві, також взяли участь: керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Президент наголосив, що Олексій Резніков зарекомендував себе як професіонал на посаді віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Він показав результат – і відкриті КПВВ, і велика, складна робота у Тристоронній контактній групі, і підготовка до нашої Нормандської зустрічі», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави висловив переконання, що на посаді міністра оборони Олексій Резніков досягне ще вагоміших результатів.

«Я дуже хотів би, щоб Олексій Резніков показав важливі зміни у Збройних Силах, яких чекають не тільки армія, а й сім’ї наших шановних військових. Зокрема, це реформування умов життя та умов роботи нашої армії», – зазначив Володимир Зеленський.

Також Президент подякував за роботу попередньому міністру оборони України Андрію Тарану.

«Андрій Васильович Таран – професійна людина, завдяки якій ми запустили декілька дуже важливих оборонних програм для нашої армії. Це й ракетна програма, і початок програми відбудови українського флоту», – зауважив Глава держави.

Новопризначений міністр оборони Олексій Резніков подякував Президенту за підтримку та зазначив, що в умовах російської агресії Міністерство оборони робитиме все необхідне для посилення обороноздатності та захисту України.

«Міністерство оборони – це цивільне відомство, його завдання – формувати політику в оборонній сфері, забезпечувати цивільний демократичний контроль, створювати умови, щоб Збройні Сили могли ефективно виконувати свою функцію – давати відсіч ворогу», – наголосив Олексій Резніков.