Глава держави прийняв вірчі грамоти в Апостольського нунція, послів Ізраїлю та Латвії

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти в Апостольського нунція, послів Держави Ізраїль та Латвійської Республіки.

Володимир Зеленський привітав новопризначеного Посла Держави Ізраїль в Україні Міхаеля Бродського та наголосив на важливості подальшої розбудови взаємовигідної, плідної міждержавної співпраці.

Під час розмови сторони окремо торкнулися питання вшанування 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, зокрема участі ізраїльської делегації на чолі з Президентом Іцхаком Герцогом у пам’ятних заходах наступного тижня.

«Ми високо цінуємо той факт, що перший державний візит Іцхака Герцога на посаді Президента відбудеться саме в Україну. Це є свідченням особливого характеру відносин, які існують між нашими країнами та народами», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава Української держави повідомив про ухвалення Верховною Радою України 22 вересня Закону «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні».

Президент окремо порушив питання необхідності надання Ізраїлем належної оцінки Голодомору 1932-1933 років.

«Настав час підтримки Кнесетом Держави Ізраїль визнання Голодомору геноцидом українського народу», – наголосив Володимир Зеленський.

Було обговорено важливість розвитку співпраці у низці перспективних напрямів, де можуть бути використані інноваційні технології та передовий досвід ізраїльських компаній. Йшлося, зокрема, про сільське господарство та залучення Ізраїлю до проекту національного масштабу зі створення нових та модернізації наявних іригаційних систем у південних регіонах України.

Посол Ізраїлю зі свого боку підтвердив налаштованість працювати в цих напрямах, а також повідомив про зацікавленість ізраїльської сторони долучитися до реалізації президентських інфраструктурних проектів в Україні, зокрема в межах програми «Велике будівництво» та проекту «Президентський університет».

У розмові з Апостольським нунцієм Вісвальдасом Кульбокасом Глава держави наголосив, що Україна цінує двосторонній діалог зі Святим Престолом, який розвивається та поглиблюється.

«У нас особливі взаємини зі Святим Престолом. Ми вдячні Папі Римському за його постійну підтримку у промовах, молитвах, згадуваннях про Україну і складну ситуацію для людей на тимчасово окупованих територіях. Ми це цінуємо», – зауважив Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що особливо важливою подією в контексті зміцнення відносин зі Святим Престолом може стати візит Його Святості Папи Франциска до України. Глава держави нагадав, що цього року в Україні відзначали 20-ту річницю візиту Святого Папи Івана Павла ІІ, і ми очікуємо на нову апостольську подорож до нашої держави.

Апостольський нунцій зі свого боку подякував Президенту України за евакуацію з Афганістану 18 студентів та членів їхніх родин.

Під час зустрічі Володимир Зеленський окремо зупинився на питанні беатифікації митрополита Андрея Шептицького, на яку так очікує український народ.

Вітаючи Посла Латвії Ілгварса Кляву, Президент відзначив дружній характер взаємодії держав на двосторонньому рівні, а також у межах міжнародних організацій.

Відбувся обмін думками щодо підготовки майбутніх двосторонніх політичних контактів на найвищому рівні, обговорено ключові пріоритети українсько-латвійських відносин. Новопризначений Посол підтвердив налаштованість Глави Латвійської держави здійснити візит в Україну.

Володимир Зеленський наголосив, що Латвія цьогоріч була серед перших держав, які підтримали установчий саміт Кримської платформи.

Посол Латвійської Республіки повідомив про наміри офіційної Риги й надалі долучатися до розбудови цього важливого механізму деокупації Криму, зокрема шляхом проведення тематичних заходів на міжнародних майданчиках.

Президент України подякував латвійській стороні за допомогу, надану в боротьбі з пандемією коронавірусу.