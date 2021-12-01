Глава держави привітав працівників прокуратури з 30-ю річницею її створення

Президент Володимир Зеленський узяв участь в урочистостях з нагоди Дня працівників прокуратури України та 30-ї річниці її створення, які відбулися в Офісі Генерального прокурора.

Вітаючи присутніх із професійним святом, Глава держави наголосив, що прокурорам належить провідна роль у зміцненні законності та правопорядку, надійному захисті прав і свобод людини й громадянина, інтересів суспільства та держави, збереженні громадянського миру та спокою.

Саме тому важливим є реформування відомства, завдяки якому прокуратура стала незалежним елементом загальної системи правосуддя з абсолютно новими цінностями й принципами діяльності – ефективності, професійності та доброчесності.

«Прокуратурі України – 30 років. Нехай завдяки ваші роботі щонайменше стільки ж років отримають усі злочинці, корупціонери та вороги України», – зазначив Президент у вітальному слові.

Володимир Зеленський також вручив державні нагороди за вагомий особистий внесок у зміцнення законності в державі, захист прав і свобод громадян, зразкове виконання службових обов’язків та високий професіоналізм.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголосила, що процес реформування відомства було запущено за підтримки чинного Президента у 2019 році. Вона констатувала: переатестацію успішно подолали 2/3 прокурорів, а на вакансії, що звільнилися, здійснювався добір кваліфікованих фахівців – правників з-поза системи, які мають нове бачення роботи.

Одним з головних завдань оновленого органу Ірина Венедіктова назвала підвищення рівня довіри громадськості до прокурорів та прокуратури завдяки ефективній роботі.

«Пишаюся тим, що сьогодні оновлена прокуратура – не ізольоване відомство для обслуговування приватних інтересів, а незалежна система правосуддя з новими цінностями й підходами, закріпленими у Стратегії розвитку, яка враховує найкращі європейські стандарти. Ми відкриті для кожного, кому потрібен захист від неправомірних посягань і хто прагне справедливості. Саме тому запроваджуємо нові підходи у роботі громадських приймалень», – розповіла Генеральний прокурор.

Вона також зазначила, що нині відомство змінило підходи у роботі щодо захисту бізнесу, прав дітей, у питаннях протидії домашньому насильству тощо.

З професійним святом працівників прокуратури також привітали Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час відвідання Офісу Генерального прокурора у Києві Глава держави ознайомився з діяльністю відомства у напрямку цифровізації, зокрема з діджиталізацією кримінального процесу. Йдеться про захист від кібератак Єдиного реєстру досудових розслідувань, який забезпечує безперебійну діяльність шести правоохоронних органів і містить слідчі відомості з 2012 року.

Також було акцентовано на прагненні Офісу Генерального прокурора стати більш відкритим. З цією метою відсьогодні на його офіційному сайті публікуватимуть оперативну інформацію про роботу прокуратури в цифрах, зокрема оприлюднюватимуть загальну кількість заявлених позовiв, оголошених пiдозр, вирокiв та загальну вартість активів за задоволеними позовами. Інформація оновлюватиметься щотижня.