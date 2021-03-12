Глава держави призначив стипендії Президента видатним українським спортсменам з неолімпійських видів спорту та їхнім тренерам

Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 105/2021 «Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів України з неолімпійських видів спорту та їх тренерів».

Згідно з документом, стипендії у розмірі дев'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб були призначені чемпіонові світу 2020 року з боротьби самбо Владиславу Руднєву та чемпіонці світу 2020 року з боротьби самбо Анастасії Шевченко.

Їхнім тренерам – Олександру Бакшеньову та Вадиму Рогачу призначені президентські стипендії у розмірі 4,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.