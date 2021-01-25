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Глава держави продовжив безвізовий режим для громадян Великої Британії до 30 січня 2022 року

28 січня 2021 року - 13:56

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 28/2021, яким продовжено безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії до 30 січня 2022 року.

Скористатися безвізовим режимом зможуть іноземні громадяни, якщо строк їхнього перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Відповідні зміни внесені до Указу Президента від 29 січня 2020 року № 28 «Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії». Згідно з цим документом, безвізовий режим було запроваджено з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року з метою розвитку та практичної реалізації принципів партнерства між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №28/2021

Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 січня 2020 року № 28
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