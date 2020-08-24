Глава держави: Проект «Північний потік – 2» у майбутньому стане серйозним викликом енергетичній безпеці Європи

Президент України Володимир Зеленський закликав владу Австрії розглянути питання будівництва газопроводу «Північний потік – 2» з точки зору енергетичної безпеки, зокрема всієї Європи.

Відповідаючи на запитання представників ЗМІ за підсумками переговорів з Федеральним канцлером Республіки Австрія Себастіаном Курцом у Відні, Володимир Зеленський зазначив, що це не тільки енергетична безпека України.

«При цьому всьому розумію, що є серйозні виклики через «Північний потік – 2». Я вважаю, що це в майбутньому буде питання енергетичної безпеки всієї Європи», – зазначив Президент України.

Він закликав Австрію врахувати українську позицію під час розгляду проекту «Північного потоку – 2».

«Як ще може допомогти Австрія Україні? Хоча б приділити зараз питанню «Північного потоку – 2» трішки більше уваги. Розумію, що це складно, але подивитись на це питання під нашим кутом», – наголосив Глава Української держави.