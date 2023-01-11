Глава держави провів чергове засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Були заслухані доповіді щодо актуальної обстановки на основних напрямках фронту та можливих дій ворога.

Окремо учасники зупинилися на ситуації на найгарячіших ділянках – у Бахмуті та Соледарі. Було наголошено на важливості оперативного та безперебійного забезпечення потреб підрозділів, які захищають цей напрямок, усіма необхідними засобами та боєприпасами.

Крім того, члени Ставки розглянули питання зміцнення сил оборони за допомогою техніки та озброєння, які надходять від партнерів.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, міністр фінансів України Сергій Марченко, інші члени уряду, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк та інші очільники силових відомств і правоохоронних органів.