Глава держави провів нараду щодо ліквідації надзвичайної ситуації, спричиненої погіршенням погодних умов

Президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, т. в. о. міністра енергетики Юрія Вітренка, представників Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Укравтодору щодо ліквідації надзвичайної ситуації в окремих областях країни, що виникла у зв’язку з погіршенням погодних умов та снігопадом.

Під час зустрічі Главі держави доповіли про роботи, які здійснюються для забезпечення проїзду на автомагістралях, зокрема в Одеській та Миколаївській областях, де приріст снігового покриву становить 20-60 см. У зв’язку зі сніговими заметами 28 січня на автодорозі М-05 Київ – Одеса виник затор з великогабаритного транспорту на ділянці Знам’янка – Ревова у напрямку столиці. Наразі розчищено проїзд по двох смугах у напрямку Одеси та забезпечено рух легкових автомобілів у обох напрямках. Роботи тривають. У Миколаївській області продовжують відновлювати проїзд по автодорозі М-13 Кропивницький – Платонове.

Штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування безперервно стежить за боротьбою з негодою та змінами погодних умов.

Також на нараді обговорили питання з пошкодженням електромереж у зв’язку з негодою, через що за дві з половиною доби було знеструмлено майже 900 населених пунктів. Наразі понад 350 населених пунктів залишаються без електропостачання, але тривають активні роботи, щоб до кінця доби ці проблеми були вирішені.

«Я також прошу Прем’єр-міністра провести окрему роботу щодо модернізації старих електромереж та отримання відповідної техніки, потрібної для їхнього обслуговування. Погода завжди може дарувати сюрпризи, але ми повинні бути готовими», – зазначив Володимир Зеленський.