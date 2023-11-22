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Глава держави провів розмову з обраним Президентом Аргентини

22 листопада 2023 року - 20:44

Глава держави провів розмову з обраним Президентом Аргентини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

Глава держави привітав співрозмовника з переконливою перемогою на виборах і подякував за його незмінну принципову позицію з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну.

«Я вдячний вам за те, що ви не намагалися балансувати між добром і злом та одразу рішуче заявили про свою підтримку України. Українці все це бачили. І ми вам дуже вдячні за це», – наголосив він.

Президент України подякував Аргентині за гуманітарну допомогу нашій країні.

Співрозмовники обговорили можливу співпрацю двох держав щодо розслідування російських воєнних злочинів в Україні, притягнення агресора до відповідальності, а також повоєнну відбудову.

Володимир Зеленський запросив Хав’єра Мілея продовжити участь Аргентини в імплементації Формули миру, зокрема направити свого представника на наступну зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників.

Глава держави заявив, що Україна зацікавлена в подальшому розвитку відносин як з Аргентиною, так і з регіоном Південної Америки. Він запропонував співрозмовнику долучитися до підготовки саміту Україна – Латинська Америка.

Володимир Зеленський також запросив Хав’єра Мілея відвідати нашу країну з візитом.

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