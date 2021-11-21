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Глава держави провів телефонну розмову з канцлером Німеччини

25 листопада 2021 року - 20:11

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Було обговорено безпекову ситуацію, пов’язану з концентрацією військ Російської Федерації на кордонах з Україною.

Співрозмовники погодилися з необхідністю координації зусиль міжнародної спільноти у питанні локалізації загроз з боку РФ та збереження санкційної політики.

Глава Української держави поінформував Федерального канцлера про безпекову ситуацію на Донбасі, а також кроки, які здійснює Україна з метою досягнення миру.

Співрозмовники відзначили необхідність продовження роботи в Нормандському форматі.

Президент України подякував Ангелі Меркель за незмінну багаторічну підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої держави, а також за активну позицію у переговорах у Нормандському форматі.

Також було обговорено міграційну кризу на кордонах країн ЄС з Білоруссю. Співрозмовники відзначили важливість координації дій між Україною та Євросоюзом задля недопущення використання міграційної кризи з метою дестабілізації ситуації в державах Європейського Союзу та в Україні.

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