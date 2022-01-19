Глава держави провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Швеції

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Королівства Швеція Магдаленою Андерссон.

Глава держави поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію навколо України, а також про кроки, що здійснюються для досягнення миру в межах усіх наявних переговорних форматів.

Володимир Зеленський також наголосив на важливості об’єднання та координації політико-дипломатичних зусиль з метою розблокування мирного процесу та відновлення стабільності.

Президент України та Прем’єр-міністр Швеції привітали нещодавнє укладення міжурядової Угоди про співробітництво у сфері оборони. Володимир Зеленський відзначив, що Швеція є важливим безпековим партнером нашої держави, і висловив подяку за практичну допомогу, що вже надається у цій сфері.

«Маємо потужну армію, найкращий досвід та практики, маємо вірних героїв», – наголосив він і додав, що сьогодні як ніколи важливо об’єднати зусилля заради стабільності держави.

Магдалена Андерссон зі свого боку підтвердила рішучу й непохитну підтримку з боку уряду Швеції суверенітету й територіальної цілісності України.

Глава держави високо оцінив підтримку шведською стороною євроінтеграційного курсу України, а також вагому практичну допомогу у реалізації внутрішніх трансформацій. У цьому контексті відзначено готовність до поглиблення взаємодії у межах стратегії уряду Швеції щодо співробітництва в питаннях реформ з країнами Східної Європи.

Співрозмовники обговорили перспективи подальшої двосторонньої співпраці у сферах, що становлять обопільний інтерес. Окрему увагу приділили розвитку взаємодії в торговельній, інвестиційній, енергетичній та екологічній галузях. Володимир Зеленський також акцентував, що українська сторона зацікавлена у створенні мережі сучасних сміттєпереробних заводів за участю шведських компаній.

«Швеція – найбільший торговельний та інвестиційний партнер України в регіоні. Навіть в умовах пандемії маємо зростання двосторонньої торгівлі більш ніж на 50%. За результатами року очікуємо вийти на показники товарообігу у 800-900 мільйонів доларів. Працюватимемо над збереженням цих позитивних тенденцій. Вітатимемо також залучення Швеції до підтримки національної фінансової системи», – зазначив Глава держави.

Прем’єр-міністр Швеції та Президент України домовилися інтенсифікувати двосторонній діалог на найвищому рівні.