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Глава держави провів телефонну розмову з Президентом Литви

11 листопада 2021 року - 15:45

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Глави держав предметно обговорили складну ситуацію, яка виникла на європейсько-білоруському кордоні.

Президент України повідомив литовському колезі про ухвалені напередодні рішення РНБО щодо посилення заходів безпеки на українсько-білоруському кордоні.

«Ми будемо адекватно реагувати на розвиток ситуації на наших кордонах. Ми вже нарощуємо потужності прикордонної служби. Готові залучити й інші резерви», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський також поінформував Гітанаса Наусєду про розвиток безпекової ситуації на сході нашої держави.

Відбувся обмін думками щодо актуальної епідемічної ситуації в Україні та Литві. Домовлено, що литовська та українська сторони координуватимуть заходи з метою збереження свободи взаємних поїздок громадян та забезпечення їхньої безпеки в умовах пандемії.

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