Глава держави провів у Харкові виїзне засідання РНБО, на якому було затверджено Стратегію морської безпеки України та застосовано санкції до низки компаній

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського у Харкові відбулося виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому розглядалися питання формування територіальної оборони, застосування обмежувальних заходів щодо низки юридичних осіб, а також була затверджена Стратегія морської безпеки України.

Зокрема, РНБО в режимі «таємно» розглянула питання забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз і заслухала доповіді представників розвідувальних служб, військових формувань та прикордонної служби. Також командування Військово-Морських сил доповіло щодо ризиків для морського судноплавства України у зв’язку з намірами Російської Федерації перекрити район Чорного та Азовського морів під приводом проведення навчань.

Також на засіданні Ради нацбезпеки і оборони в режимі «таємно» було заслухано звіт щодо отримання нашою країною міжнародної військово-технічної та фінансової допомоги, починаючи з 2014 року. За останній час в Україну прибуло 25 літаків з допомогою від партнерів.

РНБО також заслухала інформацію міністра оборони України, Головнокомандувача Збройних Сил, голови Служби безпеки та голів обласних державних адміністрацій про виконання Закону України «Про основи національного спротиву» в частині формування загонів територіальної оборони.

За ініціативою Президента ухвалено протокольне рішення щодо необхідності вжиття заходів для виконання цього закону в повному обсязі у стислі терміни.

Головнокомандувач Збройних Сил поставив завдання щодо того, що кількість членів територіальної оборони має сягати 2 мільйонів громадян.

Також Рада нацбезпеки і оборони затвердила Стратегію морської безпеки України, яка була розроблена на виконання доручення Глави держави влітку 2021 року. Такий документ розроблено в нашій країні вперше.

Крім того, було ухвалено рішення щодо направлення національного персоналу України для участі в місії НАТО на території Республіки Ірак.

«Ми відправимо туди невеликий контингент для виконання завдань, не пов’язаних з військовою компонентою», – сказав секретар РНБО.

На засіданні Рада нацбезпеки і оборони розглянула питання про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Щодо цього доповідали голова Національного банку України Кирило Шевченко та голова Служби безпеки України Іван Баканов.

Зокрема, у зв’язку з тим, що будівельна компанія «Лібертон Стар», яка вже перебуває під санкціями України, змінила місце реєстрації з Одеси на Київ, щодо неї санкції були застосовані повторно.

Крім того, рішенням РНБО застосовані санкції строком на п’ять років проти компанії «Витрина ТВ», зареєстрованої в Москві. Це компанія, що постачає послуги для трансляції російських телеканалів, заблокованих на території України.

Також санкції застосовано щодо ТОВ «Наша Прага» («Максі-ТВ»), ТОВ «Наш 24», ТОВ «Наш 365» (телеканал «Наш») та кіпрської «Демосена Інвестментс ЛТД», яка є власником усіх цих компаній.

Олексій Данілов також повідомив, що за дорученням Президента засідання РНБО будуть відбуватися в різних областях України, зокрема щоб розв'язувати питання, які хвилюють регіони, безпосередньо на місцях.