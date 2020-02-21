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Звернення Президента у зв’язку з подіями у Нових Санжарах
Звернення Президента у зв’язку з подіями у Нових Санжарах

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Робоча поїздка Президента України до Полтавської області
Робоча поїздка Президента України до Полтавської області

5 березня 2020 року - 11:56

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Глава держави розпочав робочу поїздку до Полтавської області

5 березня 2020 року - 11:03

Глава держави розпочав робочу поїздку до Полтавської області

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Полтавщину.

Глава держави ознайомиться з перебігом будівництва першої бетонної автодороги в Україні Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка та реконструкцією приймального відділення Полтавської обласної клінічної лікарні під відділення невідкладних станів.

Крім того, Президент зустрінеться з представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області.

Також Володимир Зеленський відвідає Медичний центр Національної гвардії у смт Нові Санжари, де перебувають на обсервації українці та іноземні громадяни, евакуйовані з Китаю.

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Робоча поїздка Президента України до Полтавської області

5 березня 2020 року - 11:56
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